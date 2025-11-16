IND vs SA: शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, हुए कोलकाता टेस्ट से बाहर; BCCI ने दिया ताजा अपडेट

संक्षेप: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल IND vs SA पहले टेस्ट में अब हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई ने बताया कि मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह फिलहाल निगरानी में हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के बीच भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। कप्तान शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने रविवार, 16 नवंबर की सुबह शुभमन गिल की चोट पर ताजा अपडेट दिया। शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग करते हुए गर्दन में चोट लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था और वह फिर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। जब टीम के सभी विकेट गिरने के बावजूद गिल बैटिंग करने नहीं उतरे तो उनकी चोट की गंभीरता का पता चला। अब बीसीसीआई ने उनकी इस चोट पर ताजा अपडेट देते हुए बताया कि वह अस्पताल में भर्ती हैं।

शुभमन गिल को यह चोट भारतीय पारी के 35वें ओवर के दौरान लगी थी। महज तीन गेंदें खेलकर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और वह फिर वापस खेलने नहीं उतरे। शुभमन गिल की गौरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे हैं।