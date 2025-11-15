Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Shubman Gill maybe just a bad night's sleep India coach Morne Morkel Reacts To captain's injury
IND vs SA: शुभमन गिल शायद रात को...भारतीय कोच ने किसपर फोड़ा कप्तान की चोट का ठीकरा?

IND vs SA: शुभमन गिल शायद रात को...भारतीय कोच ने किसपर फोड़ा कप्तान की चोट का ठीकरा?

संक्षेप: शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन चोटिल हो गए। उन्हें गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। भारतीय कप्तान का मैच में आगे खेल पाना अनिश्चित है।

Sat, 15 Nov 2025 08:31 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
share Share
Follow Us on

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आगे खेल पाना अनिश्चित है क्योंकि दूसरे दिन शनिवार को कोलकाता में साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने चार रन बनाए। उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई। फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी। लेकिन स्थिति और चिंताजनक हो गई जब उन्हें गर्दन में कॉलर बांधकर ले जाते हुए देखा गया, जिससे चोट की गंभीरता के बारे में और अधिक चिंता पैदा हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के सहायक कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा, ‘‘हमें पता करना होगा कि उसकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई। शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया। इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है।’’ गिल इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में कप्तानी के बाद से लगातार हर प्रारूप में खेल रहे हैं। शनिवार को आस्ट्रेलिया में सफेद गेंद की सीरीज खत्म होते ही वह यहां टीम से जुड़ गए और मंगलवार को पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया। मोर्कल ने टाइमिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, ‘‘गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान रखता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उसकी गर्दन में ऐंठन आ गई। हमे उस समय उससे एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। टाइमिंग खराब रही।’’

ये भी पढ़ें:गिल ने कबूल किया ट्रिपल चैलेंज, भारतीय कोच ने कहा- कम ही प्लेयर करते हैं ऐसा

इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक बयान में कहा, ‘‘शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनकी प्रगति को देखकर उनके आगे खेलने के बारे में फैसला किया जाएगा।’’ ईडन गार्डंस का विकेट लगातार दूसरे दिन बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुआ और दिन भर में 16 विकेट गिरे जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना पलड़ा भारी रखकर पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर जीतने की संभावना बढ़ा दी। लेकिन भारत को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि विकेट से स्पिनरों को मदद मिल रही है और इस पर 150 रन का लक्ष्य भी चुनौती पूर्ण हो सकता है।

ये भी पढ़ें:बावुमा को 'बौने' बोलने पर बुमराह की शिकायत होगी या नहीं, SA कोच ने दिया जवाब

यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम पहली पारी में केवल 189 रन पर आउट हो गई और इस दौरान उसके बल्लेबाजों को साइमन हार्मर और केशव महाराज की स्पिन जोड़ी के सामने संघर्ष करना पड़ा। भारत ने पहली पारी में 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की लेकिन परिस्थितियों को देखकर यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पहली पारी में 159 रन पर आउट होने वाले दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सात विकेट पर 93 रन बनाए और वह भारत से 63 रन आगे है। कप्तान टेम्बा बावुमा 78 गेंद पर 29 रन बनाकर एक छोर संभाले हुए हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े कोर्बिन बॉश एक रन बनाया है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Shubman Gill Morne Morkel India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |