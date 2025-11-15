IND vs SA: शुभमन गिल शायद रात को...भारतीय कोच ने किसपर फोड़ा कप्तान की चोट का ठीकरा?

संक्षेप: शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन चोटिल हो गए। उन्हें गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। भारतीय कप्तान का मैच में आगे खेल पाना अनिश्चित है।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आगे खेल पाना अनिश्चित है क्योंकि दूसरे दिन शनिवार को कोलकाता में साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने चार रन बनाए। उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई। फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी। लेकिन स्थिति और चिंताजनक हो गई जब उन्हें गर्दन में कॉलर बांधकर ले जाते हुए देखा गया, जिससे चोट की गंभीरता के बारे में और अधिक चिंता पैदा हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के सहायक कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा, ‘‘हमें पता करना होगा कि उसकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई। शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया। इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है।’’ गिल इस साल की शुरूआत में इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में कप्तानी के बाद से लगातार हर प्रारूप में खेल रहे हैं। शनिवार को आस्ट्रेलिया में सफेद गेंद की सीरीज खत्म होते ही वह यहां टीम से जुड़ गए और मंगलवार को पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया। मोर्कल ने टाइमिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, ‘‘गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान रखता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उसकी गर्दन में ऐंठन आ गई। हमे उस समय उससे एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। टाइमिंग खराब रही।’’

इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक बयान में कहा, ‘‘शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनकी प्रगति को देखकर उनके आगे खेलने के बारे में फैसला किया जाएगा।’’ ईडन गार्डंस का विकेट लगातार दूसरे दिन बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुआ और दिन भर में 16 विकेट गिरे जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना पलड़ा भारी रखकर पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर जीतने की संभावना बढ़ा दी। लेकिन भारत को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि विकेट से स्पिनरों को मदद मिल रही है और इस पर 150 रन का लक्ष्य भी चुनौती पूर्ण हो सकता है।