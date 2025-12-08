IND vs SA: 24 दिन बाद आए शुभमन गिल ने दो घंटे किया ये काम, हार्दिक पांड्या के फैसले से लगे कयास

संक्षेप: बल्लेबाज शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज से पहले जमकर पसीना बहाया। वहीं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अभ्यास नहीं किया, जिसकी वजह से कयास लगने लगे। पहला मैच कटक के मैदान पर आयोजित होगा।

शुभमन गिल ने दो घंटे तक कड़े अभ्यास के साथ वापसी की जबकि फिट हो चुके हार्दिक पांड्या ने कटक के बाराबती स्टेडियम में टी20 सीरीज के पहले मैच से पूर्व सोमवार को ट्रेनिंग सत्र से बाहर रहने का फैसला किया। भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान गिल गर्दन में ऐंठन और 24 दिन के रिहैबिलिटेशन के बाद वापस आए हैं और वह पूरी तरह से फिट दिखे। उन्होंने नेट पर बल्लेबाजी से पहले फील्डिंग और कैचिंग ड्रिल से शुरुआत की। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों का सामना किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और यहां तक ​​कि अभिषेक शर्मा भी उन्हें गेंदबाजी की। अभिषेक ने हालांकि बल्लेबाजी का अभ्यास नहीं करने का फैसला किया।

मुख्य विकेट के पास मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत के बाद गिल ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया और उनके शानदार शॉट बार-बार गैलरी में गए। लोगों को बिना किसी भुगतान के अभ्यास सत्र देखने की इजाजत थी और जब गिल बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे तो लगभग पांच हजार प्रशंसक उनकी हौसलाअफजाई कर रहे थे। उन्होंने कुछ मौकों पर शिवम दुबे से भी लंबे शॉट खेले। विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी गिल के साथ सबसे पहले अभ्यास किया जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें सीरीज के पहले मैच में जितेश शर्मा पर तरजीह मिल सकती है। केरल के इस खिलाड़ी को हालांकि मध्यक्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि गिल पारी का आगाज करने के हकदार हैं। सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘शुभमन ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उनसे पहले बल्लेबाजी की थी इसलिए वह उस जगह के हकदार हैं लेकिन हमने संजू को मौके दिए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। असल में किसी भी खिलाड़ी को तीसरे से छठे स्थान तक कहीं भी बल्लेबाजी करते हुए लचीलापन दिखाते हुए देखना अच्छा है। यह एक बात है जो मैंने सभी बल्लेबाजों को बताई है। सलामी बल्लेबाज के अलावा सभी को लचीलापन दिखाना होगा।’’

अगर गिल की वापसी ने लगभग ढाई घंटे के सत्र में जान डाल दी तो पांड्या के नहीं आने से कयास लगे। रविवार को बाराबती में जल्दी पहुंचने और लगभग एक घंटे तक अकेले ट्रेनिंग करने के बाद इस ऑलराउंडर ने ऐहतियात के तौर पर टीम के मुख्य सत्र में हिस्सा नहीं लिया। भारत के अभ्यास सत्र से पहले मीडिया से हुई बातचीत में सूर्यकुमार ने कहा था कि पांड्या ‘फिट और ठीक’ हैं जिससे किसी भी नई चोट की चिंता खत्म हो गई। एशिया कप के दौरान बाईं जांघ में लगी चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार वापसी करते हुए पंजाब के खिलाफ बड़ौदा के लिए 42 गेंद में नाबद 77 रन बनाने के अलावा चार ओवर में 52 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर वह यहां होने वाले मैच से पूर्व हरियाणा के खिलाफ नहीं खेले।