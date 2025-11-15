Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Shubman Gill increases Team India tension retires hurt with likely sprained neck
शुभमन गिल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, चोट के चलते छोड़ा मैदान; गर्दन में आई मोच

शुभमन गिल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, चोट के चलते छोड़ा मैदान; गर्दन में आई मोच

संक्षेप: शुभमन गिल के इंजर्ड होने की घटना भारतीय पारी के 35वें ओवर की है। साइमन हार्मर ने इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया था, जिसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे।

Sat, 15 Nov 2025 11:49 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया और उनके फैंस की सांसे उस समय बढ़ी जब कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर मैदान के बाहर गए। गिल की यह चोट कितनी गंभीर है, इस पर अभी तक इस पर बीसीसीआई का कोई अपडेट नहीं आया है, मगर यह चोट इतनी गंभीर जरूर है कि गिल आगे बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। शुभमन गिल को यह चोट शॉट खेलने समय गर्दन में लगी। वह अपनी गर्दन तक नहीं हिला पा रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:पंत टेस्ट क्रिकेट में बने भारत के नए ‘सिक्सर किंग’, सहवाग को पछाड़ रचा इतिहास

शुभमन गिल के इंजर्ड होने की घटना भारतीय पारी के 35वें ओवर की है। साइमन हार्मर ने इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया था, जिसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल बैटिंग करने आए थे।

गिल ने पहली दो गेंदों को तो अच्छे से डिफेंड किया। लेग साइड में जाती तीसरी गेंद पर उन्होंने स्वीप लगाया और बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग की दिशा में चार रन बटौरे। गिल इस शॉट को खेलने के बाद जैसे ही उठे तो उनकी गर्दन में दर्द हुआ। यह दर्द असहनिय था, जो उनके चहरे पर दिख रहा था। गिल अपनी गर्दन तक हिला नहीं पा रहे थे।

ये भी पढ़ें:IPL रिटेंशन से पहले ट्रेड हुए 8 प्लेयर्स, सैमसन-जडेजा समेत इन्हें मिली नई टीम

फीजियो के मैदान पर आने के बाद कुछ देर तक तो गिल ने अपनी चोट को दिखाया, मगर जब उन्हें लगा कि वह आगे बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो उन्होंने मैदान ही छोड़ने का फैसला किया।

शुभमन गिल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत भी ज्यादा देर फैंस का मनोरंजन नहीं कर पाए। वह 24 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और दो छक्के लगाए।

पंत के आउट होने के बाद फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद गिल वापस बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पंत के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे।

खबर लखे जाने तक दूसरे दिन के लंच ब्रेक का ऐलान हो गया है। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 138 रन है। क्रीज पर रवींद्र जडेजा के साथ ध्रुव जुरेल मौजूद हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shubman Gill India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |