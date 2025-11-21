Cricket Logo
भारत की टेंशन खत्म, दूसरा मैच भी नहीं खेल सकेंगे कागिसो रबाडा; बावुमा ने किया कंफर्म

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ट्रेनिंग सत्र के दौरान पसलियों में चोट लगने के कारण कोलकाता में पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। वह चोट से उबर नहीं सके हैं और दूसरे मैच में भी चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

Fri, 21 Nov 2025 03:25 PMHimanshu Singh Bhasha
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा भारत के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहा दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। वह पसली की चोट से उबर नहीं सके हैं जो उन्हें पहले टेस्ट से पूर्व अभ्यास सत्र में लगी थी। बावुमा ने कहा कि गुवाहाटी की पिच उपमहाद्वीप की आम पिचों की तरह लग रही है जो पहले दो दिन बल्लेबाजों की और बाद में स्पिनरों की मददगार होगी।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा, ''कागिसो दूसरा टेस्ट नहीं खेल सकेगा।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह विकेट ताजा है और कोलकाता की पिच की तुलना में स्थिर होगी । हम सुबह इसका मुआयना करके कैगिसो के विकल्प पर बात करेंगे ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह उपमहाद्वीप की पिचों की तरह है जिस पर पहले दो दिन बल्लेबाजों को और फिर स्पिनरों को मदद मिलने वाली है ।’’ गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है ।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को अपने दल में शामिल किया है। एनगिडी अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन जनवरी 2024 में भारत के ख़िलाफ केपटाउन टेस्ट का हिस्सा बनने के बाद सिर्फ़ तीन ही टेस्ट खेल पाए हैं। उनका आख़िरी लाल गेंद का मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फ़ाइनल था, जहां दक्षिण अफ्रीका विजेता बनकर उभरी थी। भारत में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट खेला है, जहां 2019 के रांची टेस्ट में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।

कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने 40 ओवर फेंके और छह विकेट लिए, जिससे टीम ने 2010 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की।कोलकाता की पिच ने तेज गेंदबाज़ों को अच्छी मदद दी थी, लेकिन गुवाहाटी में पिच कैसा होगा, यह अभी साफ नहीं है। यह गुवाहाटी के मैदान में पहला टेस्ट होगा।

कोलकाता में पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘गिल को टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह अपनी रिकवरी पर काम करेंगे।’’ गिल टीम के साथ गुवाहाटी आए थे लेकिन उनकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से कम नहीं हुआ। अब यह देखना बाकी है कि वह टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं।

