शतक लगते ही सुरक्षा घेरा तोड़ विराट कोहली से मिलने पहुंचा फैन, छुए पैर; देखिए वीडियो
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले मैच के दौरान विराट कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया। उनके जश्न मनाने के दौरान एक प्रशंसकने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और उनके पास पहुंच गया, जिसे सिक्योरिटी वाले मैदान से बाहर ले गया।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में दमदार शतक लगाया। उन्होंने रांची में 135 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जैसे ही अपना 52वां वनडे इंटरनेशनल शतक पूरा किया, एक प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया और सीधे कोहली के पास पहुंच गया। इस दौरान विराट कोहली शतक पूरा करने के बाद जश्न मना रहे थे। उन्होंने फैन को पैर छूने से रोका और इतने देर में सिक्योरिटी पहुंच गई।
विराट कोहली ने मार्को जानसेन की गेंद पर चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने हवा में कूदकर और अपनी शादी की अंगूठी को चूमकर जश्न मनाना शुरू ही किया था। इसी दौरान एक फैन मैदान के अंदर घुस गया और विराट कोहली के पास पहुंच गया। इस दौरान प्रशंसक उनके पैर छूने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाद सुरक्षाकर्मी फील्ड पर पहुंचे और उस फैंन को ग्राउंड से बाहर किया। हालांकि यह सुरक्षा के नजरिए से बड़ी चूक है।
यह विराट कोहली का 52वां शतक है। कोहली ने शतक लगाकर रांची के जेएससीए मैदान पर सबसे अधिक शतक लगाने का भी कीर्तिमान बनाया। कोहली का रांची में यह तीसरा शतक है।कोहली ने आज अपना शतक 102 गेंदों में पूरा किया। 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से कोहली ने अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली रांची के जेएससीए स्टेडियम में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विराट ने इस मैदान पर 5 मैचों की 4 पारियों में 2 शतक और 1 अर्द्धशतक जमाया था। कोहली 4 में से 2 बार नॉट आउट रहे हैं। इससे पहले भी विराट ने रांची में अपने 5 मैच की 4 पारियों में इस मैदान पर 77, 139*, 45 और 123 रनों की पारियां खेली हैं।