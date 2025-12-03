Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Ruturaj Gaikwad score century during India vs South Africa 2nd ODI in Raipur
ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका पहला वनडे शतक, रायपुर में कर दिया कमाल
संक्षेप:
बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाया। गायकवाड़ ने 77 गेंद में 100 रन पूरे किए। ऋतुराज का वनडे में ये पहला शतक है।
Wed, 3 Dec 2025 04:05 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाया। उन्होंने 77 गेंद में 100 रन की पारी खेली। रांची में पहले वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में पवेलियन लौट गए थे और इस वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि दूसरे मैच में पहली ही गेंद पर आउट होने से बचने के बाद गायकवाड़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शतक लगाया। ऋतुराज अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगा चुके हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले वनडे में 14 गेंद में 8 रन बनाए थे।
