विराट कोहली-रोहित शर्मा की जोड़ी फिर सुपरहिट, वनडे में 20वीं बार 100 की पार्टनरशिप

संक्षेप:

वनडे क्रिकेट में भारतीय जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी 20वीं शतकीय साझेदारी पूरी करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ रोहित और विराट अब वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां करने वाली जोड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

Sun, 30 Nov 2025 04:33 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने एक और ऐतिहासिक साझेदारी करते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रोहित शर्मा ने वनडे मं लगातार तीसरी फिफ्टी लगाई। वहीं विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को चौथे ओवर में पहला झटका लगा। यशस्वी 16 गेंद में 18 रन ही बना सके। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। जिससे भारतीय टीम एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ गई है। मार्को यान्सेन ने इस साझेदारी को तोड़कर अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच में दूसरे विकेट के लिए 109 गेंद में 136 रन की साझेदारी की। यह वनडे क्रिकेट में उनकी 20वीं शतकीय साझेदारी है। इस शतकीय साझेदारी के साथ रोहित-कोहली की जोड़ी अब श्रीलंका के महान बल्लेबाजों तिलकरत्ने दिलशान और कुमार संगकारा की जोड़ी के साथ वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गई है। वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी के नाम है, जिसने 26 बार वनडे में शतकीय साझेदारी की है।

इस लिस्ट में रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने भी वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया है। इस जोड़ी ने वनडे में 18 बार शतकीय साझेदारी की है। विराट कोहली ने रांची में वनडे में 52वां शतक भी पूरा किया। रोहित शर्मा 51 गेंद में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और तीन छक्के लगाए। कोहली ने 102 गेंद में शतक पूरा किया। इसी मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे में सबसे ज्यादा छक्के (352*) लगाने वाले बल्लेबाज बनने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
