Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Rohit sharma and Virat kohli Keep the Atmosphere Cheerful Harshit Rana on India Dressing Room Vibe
रोहित और कोहली के होने से कैसे रहता है ड्रेसिंग रूम का माहौल, हर्षित ने खोल दिए राज

रोहित और कोहली के होने से कैसे रहता है ड्रेसिंग रूम का माहौल, हर्षित ने खोल दिए राज

संक्षेप:

भारतीय टीम के खिलाड़ी हर्षित राणा ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का टीम में होना, खासकर ड्रेसिंग रूम और खेल के मैदान पर पूरे माहौल को खुशनुमा और जीवंत बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि ये दिग्गज युवा खिलाड़ियों की मदद करते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 09:19 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और मैदान में साथ रहने से माहौल खुशनुमा बना रहता है। उन्होंने बताया कि कोहली और रोहित चाहते हैं हर युवा खिलाड़ी बेहतर बने और वह मेरी भी मदद करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। दोनों दिग्गज भारत के लिए अब सिर्फ वनडे में खेलते हैं, ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास इसी दौरान उनसे खुलकर बातचीत करने का मौका होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वाले राणा ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले कहा, "यह मेरे लिए और पूरी टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे अनुभवी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम और मैदान पर आपके साथ हों, तो माहौल बहुत अच्छा रहता है। इस समय, मैदान के बाहर - यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में भी - पूरी टीम के लिए खुशी का माहौल होता है। हर कोई बेहतर बनना चाहता है। उनके मन में, वे हमेशा चाहते हैं कि युवा बेहतर बनें। जैसे, जब मैं गेंदबाजी कर रहा होता हूं, तो वे हमेशा मुझे बताते हैं कि बेहतर गेंदबाजी कैसे करनी है। जब किसी खिलाड़ी को इतना अच्छा टीम माहौल मिलता है, तो चीजे अपने आप अच्छी हो जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं - चाहे अच्छा समय हो या बुरा। वे आपका साथ देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या कदम उठाने चाहिए। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर, इससे आपको सच में मदद मिलती है, क्योंकि जब आप मैदान पर होते हैं - दबाव वाली स्थिति में तो वे आपकी बहुत मदद करते हैं।"

उन्होंने कहा, “नई गेंद से, मैंने गेंदबाजी कोच मॉर्कल के साथ बहुत अभ्यास किया है और अर्शदीप सिंह से भी बहुत बात की है। उनके पास बहुत अनुभव है, और वह अभ्यास में यह बताकर मेरी मदद करते हैं कि मुझे बेहतर गेंदबाजीकैसे करनी चाहिए।”

ये भी पढ़ें:बार-बार सिक्योरिटी को चकमा देकर हार्दिक से मिले फैंस, वीडियो हुआ वायरल

राणा ने कहा, "आप जानते हैं कि आज के क्रिकेट में गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती। यह नियम हमारे लिए बहुत मददगार रहा है, क्योंकि वह एक पुरानी गेंद, हम हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। 34वें ओवर के बाद जो भी गेंद पुरानी होती है, हम उसी पर फोकस करने का प्रयास करते हैं। और गेंद चुनने के बारे में, वह हम सभी करते हैं। जिसे भी लगता है कि कौन सी गेंद पुरानी है। भारत में, गेंदबाजी अलग होती है क्योंकि आपको वैरिएशन पर डिपेंड रहना होता है। हर फेज में, आपको अलग-अलग रोल में अलग तरह से गेंदबाजी करनी होती है: कभी अटैकिंग, कभी डिफेंसिव।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |