Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Rohit sharma and Kuldeep yadav DRS Debate Goes Viral in Vizag kl rahul laugh
कप्तान राहुल लेकिन रोहित शर्मा ने की मनमानी, कुलदीप को बार-बार रिव्यू लेने से रोका

संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए वनडे मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा और स्पिनर कुलदीप यादव के बीच एक बार फिर DRS को लेकर हंसी-मजाक देखने को मिला। रोहित का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dec 06, 2025 06:56 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे में शनिवार को भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट हो गया। दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान रोहित शर्मा का मजाकिया अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। अफ्रीका के 43वें ओवर के दौरान कुलदीप यादव ने लुंगी एनगिडी के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की लेकिन अंपायर ने मना कर दिया और फिर कुलदीप राहुल से डीआरएस की मांग करने लगे लेकिन स्लिप में खड़े रोहित ने कुलदीप को वापस गेंदबाजी करने के लिए कहा। हालांकि इस दौरान कुलदीप अड़े हुए थे। राहुल ने भी भाव नहीं दिया। वहीं कुलदीप रोहित के इशारे देखकर हंसते हुए वापस अपने बॉलिंग रनअप पर चले गए।

43वें ओवर में कुलदीप यादव ने अफ्रीकी बल्लेबाज कार्बिन बॉश को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और विकेट की तलाश में थे। इस दौरान उन्होंने एलबीडब्ल्यू के लिए कप्तान केएल राहुल से रिव्यू की मांग की लेकिन रोहित अड़ गए हैं और ना लेने के लिए बोला। कप्तान राहुल भी रोहित और कुलदीप के बीच इशारों में हो रही बातचीत को देखकर हंस रहे थे। फैंस को भी रोहित का ये अंदाज काफी पसंद आया। क्योंकि आमतौर पर कुलदीप अपील करते हुए रिव्यू की मांग करने लगते हैं और लगातार कप्तान से बहस करते हुए देखे जाते हैं।

डिकॉक ने 89 गेंद की पारी में आठ चौके और छह छक्के की मदद से 106 रन बनाने के अलावा कप्तान तेम्बा बावुमा (48) के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 और मैथ्यू ब्रीट्जके (24) के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका 28वें ओवर तक दो विकेट पर 167 रन बनाकर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन कृष्णा (9.5 ओवर में 66 रन पर एक विकेट) ने 29वें ओवर में दो विकेट लेकर भारत की वापसी कराने के बाद डिकॉक को भी चलता किया। इसके बाद कुलदीप (10 ओवर में 41 रन पर चार विकेट) ने डेवाल्ड ब्रेविस (29), मार्को यानसन (17) और कोर्बिन बोश (नौ) जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को आउट कर मैच पर भारत का दबदबा बनाये रखा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
