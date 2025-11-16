भारतीय टीम पर भारी पड़ी ये पार्टनरशिप…कप्तान ऋषभ पंत ने कोलकाता टेस्ट में हार पर क्या कुछ कहा?

संक्षेप: भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 30 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। यह मैच कोलकाता में खेला गया। जानिए, भारत की हार के बाद कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने क्या कुछ कहा?

भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में छोटा लक्ष्य मिलने के बावजूद तीसरे दिन 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारत ने दूसरी पारी में 35 ओवर में 93 रन बनाए। असमान उछाल वाली पिच पर बल्लेबाज जूझते नजर आए। शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आए। वह पहली पारी में रिटायर्ड हर्ट हुए थे। वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं। गिल की गैर मौजदूगी में ऋषभ पंत ने कमान संभाली। कार्यवाहक कप्तान पंत का कहना है कि टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश की पार्टनरशिप भारतीय टीम पर भारी पड़ी। दोनों ने दूसरी पारी में आठवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने 136 गेंदों में 55 रन बनाए। बॉश ने 37 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया।

कप्तान पंत ने कोलकाता टेस्ट में हार के बाद कहा, ''आप इस तरह के मैच में ज्यादा सोच-विचार नहीं कर सकते। हमें इस स्कोर का पीछा करना चाहिए था। दूसरी पारी में हम पर दबाव बढ़ गया और हम फायदा नहीं उठा पाए। टेम्बा और बॉश ने शानदार साझेदारी की और इसी ने उन्हें मैच में वापस ला दिया। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। 120 जैसा स्कोर मुश्किल हो सकता है लेकिन एक टीम के तौर पर हमें दबाव को झेलने और उसका फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए। अभी इसके बारे में (सुधारों के बारे में?) नहीं सोचा है क्योंकि मैच अभी समाप्त हुआ है, हम मजबूत वापसी करेंगे।''