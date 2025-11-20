रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत की कप्तानी पर लगाई मुहर, तारीफों के बांधे पुल

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा है कि अगर शुभमन गिल की चोट के कारण वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं, तो उप-कप्तान ऋषभ पंत भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

भारतीय टीम शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान नियमित कप्तान शुभमन गिल के बिना खेलने उतर सकती है। ऐसे में ऋषभ पंत को टीम की कमान संभालने का मौका मिलेगा। पंत टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं। गिल पहले टेस्ट के दौरान लगी गर्दन की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं और शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को गुवाहाटी होने वाले दूसरे टेस्ट में कप्तानी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईसीसी रिव्यू पर रिकी पोंटिंग ने जोर देकर कहा कि पंत में अस्थाई नेतृत्व की भूमिका का दबाव संभालने का मिजाज और अनुभव है। पोंटिंग ने ऋषभ पंत के नेतृत्व कौशल पर पूरा भरोसा जताया। रिकी पोंटिंग आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रहे हैं और ऋषभ पंत कप्तान रहे थे। दोनों कई साल एक साथ काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने कहा, "यह कभी आसान नहीं होता कि आप आकर अस्थाई कप्तान की भूमिका निभाएं, खासकर तब जब आपने कुछ दिन पहले ही एक टेस्ट मैच गंवाया हो। ऋषभ अब काफी अनुभवी टेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं, और एक विकेटकीपर होने के नाते उन्हें यह देखने में मदद मिलती है कि मैच कैसे आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, ''उसने पिछले कुछ सालों से आईपीएल में कप्तानी की है। मुझे लगता है कि वह ठीक रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कप्तान के रूप में कैसे खेलता है और एक बल्लेबाज के रूप में अपने खेलने की शैली को कैसे संभालता है। मुझे लगता है कि वह इस मौके को बखूबी संभाल लेगा।"