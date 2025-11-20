Cricket Logo
रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत की कप्तानी पर लगाई मुहर, तारीफों के बांधे पुल

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा है कि अगर शुभमन गिल की चोट के कारण वह दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं, तो उप-कप्तान ऋषभ पंत भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

Thu, 20 Nov 2025 08:10 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान नियमित कप्तान शुभमन गिल के बिना खेलने उतर सकती है। ऐसे में ऋषभ पंत को टीम की कमान संभालने का मौका मिलेगा। पंत टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं। गिल पहले टेस्ट के दौरान लगी गर्दन की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं और शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को गुवाहाटी होने वाले दूसरे टेस्ट में कप्तानी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार बताया है।

आईसीसी रिव्यू पर रिकी पोंटिंग ने जोर देकर कहा कि पंत में अस्थाई नेतृत्व की भूमिका का दबाव संभालने का मिजाज और अनुभव है। पोंटिंग ने ऋषभ पंत के नेतृत्व कौशल पर पूरा भरोसा जताया। रिकी पोंटिंग आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रहे हैं और ऋषभ पंत कप्तान रहे थे। दोनों कई साल एक साथ काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने कहा, "यह कभी आसान नहीं होता कि आप आकर अस्थाई कप्तान की भूमिका निभाएं, खासकर तब जब आपने कुछ दिन पहले ही एक टेस्ट मैच गंवाया हो। ऋषभ अब काफी अनुभवी टेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं, और एक विकेटकीपर होने के नाते उन्हें यह देखने में मदद मिलती है कि मैच कैसे आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, ''उसने पिछले कुछ सालों से आईपीएल में कप्तानी की है। मुझे लगता है कि वह ठीक रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कप्तान के रूप में कैसे खेलता है और एक बल्लेबाज के रूप में अपने खेलने की शैली को कैसे संभालता है। मुझे लगता है कि वह इस मौके को बखूबी संभाल लेगा।"

दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल के खेलने की संभावना कम है जबकि बीसीसीआई की खेल विज्ञान टीम अंतिम फैसला लेने से पहले इंतजार करना चाहती है । दूसरा और आखिरी टेस्ट शनिवार से खेला जायेगा। समझा जाता है कि गिल को पूरी तरह से उबरने में दस दिन लगेंगे । अगर वह टेस्ट मैच खेलता है तो उसे 30 नवंबर से रांची में शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की श्रृंखला से आराम दिया जा सकता है ।

