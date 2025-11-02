ऋचा घोष ने छक्के लगाने के मामले में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, विश्व कप में ठोके 12 सिक्स
संक्षेप: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने महिला विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऋचा घोष ने इस विश्व कप संस्करण में अब तक 12 छक्के लगाए हैं।
भारतीय टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने महिला विश्व कप के जारी संस्करण में जमकर बड़े शॉट खेले हैं। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज हैं। अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भी ऋचा ने पांच बाउंड्री लगाई, जिसमें दो छक्के शामिल थे। इसके साथ ही ऋचा घोष ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। ऋचा ने रविवार को खिताबी मुकाबले में 23 गेंद में 34 रन की दमदार पारी खेली। भारत ने अफ्रीका को फाइनल में जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य दिया है।
ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 34 रन की पारी के दौरान दो छक्के लगाए और इसके साथ ही वह महिला विश्व कप के इस संस्करण में अब तक 12 छक्के लगा चुकी हैं और इसी के साथ वह एक विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ऋचा घोष ने वेस्टइंडीज की दिग्गज डिएंड्रा डॉटिन और दक्षिण अफ्रीका की धाकड़ सलामी बल्लेबाज लिजेल ली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इन तीनों ही खिलाड़ियों के नाम महिला विश्व कप के एक संस्करण में 12-12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में 11 छक्के लगाए थे। नादिन डि क्लर्क ने 2025 में 10 छक्के जड़े हैं। भारत ने शेफाली वर्मा (87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) के अर्धशतक की बदौलत रविवार को महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली ने वनडे में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाये।
दीप्ति ने 58 गेंद में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने तीन जबकि नोनकुलुलेको मलाबा, नाडिन डि क्लर्क और चोले ट्रॉयोन ने एक एक विकेट झटके।