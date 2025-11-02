Cricket Logo
ind vs sa Richa Ghosh equals Most sixes in a Womens WC edition record Deandra Dottin
ऋचा घोष ने छक्के लगाने के मामले में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, विश्व कप में ठोके 12 सिक्स

संक्षेप: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने महिला विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऋचा घोष ने इस विश्व कप संस्करण में अब तक 12 छक्के लगाए हैं।

Sun, 2 Nov 2025 09:49 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने महिला विश्व कप के जारी संस्करण में जमकर बड़े शॉट खेले हैं। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज हैं। अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भी ऋचा ने पांच बाउंड्री लगाई, जिसमें दो छक्के शामिल थे। इसके साथ ही ऋचा घोष ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। ऋचा ने रविवार को खिताबी मुकाबले में 23 गेंद में 34 रन की दमदार पारी खेली। भारत ने अफ्रीका को फाइनल में जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य दिया है।

ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 34 रन की पारी के दौरान दो छक्के लगाए और इसके साथ ही वह महिला विश्व कप के इस संस्करण में अब तक 12 छक्के लगा चुकी हैं और इसी के साथ वह एक विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ऋचा घोष ने वेस्टइंडीज की दिग्गज डिएंड्रा डॉटिन और दक्षिण अफ्रीका की धाकड़ सलामी बल्लेबाज लिजेल ली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इन तीनों ही खिलाड़ियों के नाम महिला विश्व कप के एक संस्करण में 12-12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में 11 छक्के लगाए थे। नादिन डि क्लर्क ने 2025 में 10 छक्के जड़े हैं। भारत ने शेफाली वर्मा (87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) के अर्धशतक की बदौलत रविवार को महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली ने वनडे में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाये।

दीप्ति ने 58 गेंद में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने तीन जबकि नोनकुलुलेको मलाबा, नाडिन डि क्लर्क और चोले ट्रॉयोन ने एक एक विकेट झटके।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
