IND vs SA: इससे तय नहीं होगा कि कौन जीतेगा... दूसरे टेस्ट के दौरान ये क्या बोल गए भारतीय कोच?

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच के पहले दिन रन बनाना मुश्किल हो रहा था। भारतीय कोच टेन डोइशे ने कहा कि यह ट्रैक हमारे ढांचे को अधिक रास आएगा

भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोइशे ने शनिवार को कहा कि गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच टीम इंडिया को अधिक रास आएगी लेकिन उनका मानना है कि टेस्ट मैच का नतीजा टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, पिच पर नहीं। दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे टेस्ट के पहले दिन रन बनाना मुश्किल हो रहा था। उसके शीर्षक्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को भुना नहीं सके। पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के बाद उसने छह विकेट पर 247 रन बनाए।

टेन डोइशे ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘मेरा निजी मानना है कि विकेट यह तय नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। अगर हम कोलकाता में अच्छा खेलते तो उस पिच पर टेस्ट जीत जाते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपको हालिया नतीजों पर नजर डालनी होगी। इस तरह के विकेट हमें अधिक रास आते हैं।’’ भारत दो तेज गेंदबाजों, एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर और तीन स्पिनरों को लेकर उतरा है। टेन डोइशे ने कहा, ‘‘यह कोलकाता की पिच से बिल्कुल अलग है। हम बेहतर विकेट की कल्पना कर रहे थे। मुझे लगा कि यह मुर्दा पिच है। मैंने ट्रिस्टन स्टब्स को कहते सुना कि इस पर रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। पहली पारी के रन काफी महत्वपूर्ण होंगे।’’