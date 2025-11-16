रवींद्र जडेजा की ये उपलब्धि उड़ाएगी आपके भी होश, WTC के इतिहास में ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

संक्षेप: रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ऐसा कमाल कर दिखाया है, जो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। वह WTC के इतिहास में 2000 से अधिक रन और 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार हरफनमौला रवींद्र जडेजा धमाल मचा रहे हैं। जडेजा ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में खूब परेशान किया है और वह अभी तक 4 विकेट चटका चुके हैं। इन चार विकेट के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट पूरे किए। वह WTC के इतिहास में 150 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय और कुल 7वें गेंदबाज बने हैं। मगर इस दौरान उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक WTC में कोई नहीं कर पाया।

यह उपलब्धि है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 2000 से अधिक रन बनाने के साथ-साथ 150 विकेट लेने का।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में कुल ऐसे 4 खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बल्ले से 1000 से अधिक रन बनाने के साथ-साथ 100 विकेट चटकाए हैं। मगर रवींद्र जडेजा को छोड़कर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 2000 से अधिक रन बनाने के साथ-साथ 150 विकेट चटकाए हो।

जी हां, बात रवींद्र जडेजा के WTC रिकॉर्ड की करें तो वह अभी तक 47 मैचों में 43.65 की औसत के साथ 2532 रन बना चुके हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने 26.77 की बॉलिंग औसत के साथ 150 विकेट भी चटकाए हैं।

बात मैच की करें तो, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुका है। उनके पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त है। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 30 रनों की लीड हासिल करते हुए 189 रन बोर्ड पर लगाए थे।