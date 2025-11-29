IND vs SA Ranchi Pitch Report: रांची की पिच का कैसे रहेगा मिजाज? भारत ने यहां कितने मैच जीते, जानें हर एक बात

संक्षेप: IND vs SA Ranchi Pitch Report 1st ODI: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। India vs South Africa वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा।

IND vs SA Ranchi Pitch Report 1st ODI- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 30 नवंबर से होने जा रहा है। India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से इस सीरीज से बाहर हैं, वहीं उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी रिकवरी मोड में हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने केएल राहुल को कप्तान नियुक्त किया है। इसके अलावा इस सीरीज के लिए ऋषभ पंत को भी चुना गया है। पंत ने आखिरी वनडे अगस्त 2024 में खेला था। वहीं फैंस को इस सीरीज में टीम इंडिया के दो स्टार प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर धूम मचाते हुए नजर आएंगे। आईए एक नजर India vs South Africa पहले वनडे के लिए रांची की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-

IND vs SA पिच रिपोर्ट रांची में पिच आम तौर पर धीमी रही है, जिसका मतलब है कि हाई-स्कोरिंग गेम की उम्मीद कम है। रांची के JSCA स्टेडियम में 6 में से 3 मैच चेज करन वाल टीम जीती है। पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 265 है, जो मॉर्डन डे क्रिकेट के अनुसार कम है। हालांकि हम इससे बड़ा टोटल देख सकते हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों के बाद स्पिनर्स मैच कंट्रोल करेंगे। भारत ने यहां 6 में से 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और एक का रिजल्ट नहीं निकल पाया।

JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ODI रिकॉर्ड मैच- 6

पहले बैटिंग करते हुए- 2 मैच जीते (33.33%)

दूसरे बैटिंग करते हुए- 3 मैच जीते (50.00%)

टॉस जीतकर- 2 मैच जीते (33.33%)

टॉस हारकर- 3 मैच जीते (50.00%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (16.67%)

हाईएस्ट स्कोर- 313/5

लोएस्ट स्कोर- 155

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 288/7

एवरेज रन पर विकेट- 36.71

एवरेज रन पर ओवर- 5.55

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 265