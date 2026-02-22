IND vs SA Playing XI: भारतीय टीम में हो सकता है बदलाव, क्या संजू सैमसन की होगी वापसी?
IND vs SA Probable Playing XI: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सुपर-8 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय प्लेइंग XI में एक बदलाव होने की संभावना है।
IND vs SA Probable Playing XI: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का मुकाबला आज यानी रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। ग्रुप स्टेज में अजेय रही दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ने पर होगी। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें ग्रुप स्टेज में जीत का चौका लगाकर यहां पहुंची है, ऐसे में आज किसी एक टीम को हार का स्वाद जरूर चखना होगा। सुपर-8 के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव किस प्लेइंग XI के साथ उतरेंगे ये सवाल जरूर है।
अभिषेक शर्मा अभी तक वर्ल्ड कप में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं तिलक वर्मा भी लय में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में क्या संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है? इसके अलावा भारतीय प्लेइंग XI में एक और बदलाव होने की संभावना है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले संजू सैमसन घंटोभर नेट प्रैक्टिस करते दिखाई दिए थे, जिसके बाद उम्मीद जताई जाने लगी कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में मौका मिल सकता है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सैमसन के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को लाना सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात हो सकती है, लेकिन इंडिया बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करेगा।
सूर्यकुमार यादव इसकी पुष्टी पहले ही कर चुके हैं। मैच से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक की जगह संजू सैमसन को लाने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा था, “मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभिषेक के फॉर्म को लेकर परेशान हैं, मुझे उनकी चिंता है। पिछले साल उसने हमें कवर किया था, अब हम उसे कवर करेंगे।"
भारतीय प्लेइंग XI में जो एक बदलाव की संभावना है, वो है लोकल खिलाड़ी अक्षर पटेल। भारत ने पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी थी, मगर उम्मीद है कि SA के खिलाफ अक्षर पटेल को जगह मिल सकती है।
IND की संभावित XI: सूर्यकुमार यादव (c), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (wk), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
SA की संभावित XI: एडेन मार्करम (c), क्विंटन डी कॉक (wk), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
