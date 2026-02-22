IND vs SA Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खूब हुई है रनों की बरसात, जानें आज कैसा रहेगा पिच का मिजाज
IND vs SA Pitch Report, T20 World Cup: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का दूसरा और टूर्नामेंट का 43वां मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। आईए जानते हैं कैसा रहेगा पिच का मिजाज-
IND vs SA Pitch Report, T20 World Cup: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का दूसरा और टूर्नामेंट का 43वां मैच आज यानी रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें इस मुकाबले के जरिए अपने-अपने सुपर-8 के अभियान का आगाज करेगी। ग्रुप स्टेज में दोनों ही टीमें अजेय रही है, ऐसे में आज किसी को पहली हार का स्वाद चखना होगा। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए यह मैच अहम होगा। आईए ऐसे में एक नजर India vs South Africa पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
IND vs SA पिच रिपोर्ट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी पिचों में से एक रही है। यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को फायदा मिला है। टी20 वर्ल्ड कप में यहां अभी तक हुए 4 में से दो मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, वहीं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर भी इसी मैदान पर खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप में 8 में से 7 पारियों में 175 या उससे अधिक का स्कोर बना है। इस मैदान पर पहले बैटिंग करना सही रहेगा। पहली पारी का औसतन स्कोर 190 है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम T20I रिकॉर्ड
मैच- 12
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (66.67%)
दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 4 (33.33%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 6 (50.00%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 6 (50.00%)
हाईएस्ट स्कोर- 234/4
लोएस्ट स्कोर- 66
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 178/3
एवरेज रन पर विकेट- 29.87
एवरेज रन पर ओवर- 9.21
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 190
IND vs SA हेड टू हेड
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में अभी तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। वहीं साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ 13 ही मैचों में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच खेले गए एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें