IND vs SA Pitch Report, 3rd T20I: धर्मशाला की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाजा, बल्लेबाज या गेंदबाज कौन बरसाएगा आग? जानें

संक्षेप: India vs South Africa Pitch Report, 3rd T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 आज धर्मशाला में खेला जाना है। दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। आज भारत-साउथ अफ्रीका की नजरें बढ़त बनाने पर होगी।

IND vs SA Pitch Report, 3rd T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी रविवार, 14 दिसंबर को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के जरिए भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों की नजरें सीरीज में बढ़त बनाने पर होगी। भारत ने 101 रनों से सीरीज का पहला मैच जीतकर जोरदारा आगाज किया था, वहीं गुवाहटी में हुए पिछले मैच में मेहमान टीम ने पलटवार करते हुए टीम इंडिया को पटखनी दी और सीरीज में रोमांच का तड़का लगाते हुए 1-1 की बराबरी की। आज के मुकाबले में जीत दर्ज कर दोनों ही टीमों की नजरें सीरीज जीतने की दावेदारी ठोकने पर होगी। आईए एक नजर India vs South Africa तीसरे टी20 की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

India vs South Africa तीसरा टी20, पिच रिपोर्ट धर्मशाला के इस मैदान पर पिछले दो साल से ज्यादा समय से कोई मेंस इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, आखिरी इंटरनेशनल मैच वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, जब न्यूज़ीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 388 रन के टारगेट को चेज करने की कोशिश की थी। वहीं आखिरी T20I की बात करें तो वह फरवरी 2022 में खेला गया था। यह मैदान हाईस्कोरिंग मुकाबले के लिए मशहूर है। IPL में टीमें लगातार 180 रन का आंकड़ा पार करती रही हैं। हालांकि शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है। बल्लेबाज अगर पहला पड़ाव पार कर लेते हैं तो यह पिच उनके लिए स्वर्ग बन जाती है। दिसंबर के महीने में धर्मशाला के इस मैदान पर ड्यू अहम भूमिका अदा कर सकती है। टॉस जीतकर दोनों टीमों की नजरें पहले गेंदबाजी करने पर होगी।

धर्मशाला स्टेडियम T20I रिकॉर्ड मैच- 10

पहले बैटिंग करके जीते गए मैच- 4

चेज करते हुए जीते गए मैच- 4

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 3

टॉस हारकर जीते गए मैच- 5

हाईएस्ट स्कोर- 200/3

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 200/3

प्रति विकेट औसत रन- 25.45

प्रति ओवर औसत रन- 8.38

पहले बैटिंग करने का औसत स्कोर- 119

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड