IND vs SA: नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय स्क्वॉड से रिलीज, BCCI ने किया कंफर्म; आखिर क्या है वजह?

संक्षेप: नीतीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से पहले भारतीय स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। 22 वर्षीय ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट मैच खेल चुका है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आयोजित होगा। कोलकाता टेस्ट से पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। रेड्डी को गुरुवार से दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह अब राजकोट में भारत 'ए' टीम के साथ जुड़ेंगे। यह वनडे सीरीज 19 नवंबर को खत्म होगी।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। नीतीश राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम से जुड़ेंगे। वह वनडे सीरीज के समापन के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में वापसी करेंगे।'' दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

गौरतलब बै कि रेड्डी को भारत की टेस्ट इलेवन में अपनी जगह गंवानी पड़ती क्योंकि ऋषभ पंत की विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में वापसी होगी और ध्रुव जुरेल को बल्लेबाज के रूप में बरकरार रखा जाएगा। एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''नीतीश रेड्डी राजकोट में भारत ए टीम से जुड़ेंगे क्योंकि टीम प्रबंधन चाहता है कि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी जांघ की चोट और गर्दन में ऐंठन के बाद भी लय में बने रहें। उनके लिए मैच खेलना अच्छा होगा। उनके लिए यहां पांच दिन यूं ही बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि उनके लिए पांच दिन में तीन मैच खेलना और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों के मैच की तैयारी करना बेहतर होगा।''

रेड्डी को टेस्ट सीरीज में इलेवन में जगह नहीं मिलेगी यह बात तभी साफ हो गई थी जब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच में सिर्फ चार ओवर गेंदबाजी का मौका मिला। हालांकि, भारतीय टीम प्रबंधन रेड्डी को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में विकसित करना चाहता है लेकिन उनकी गेंदबाजी अब भी उतनी अच्छी नहीं है और बल्लेबाजी भी जुरेल की तुलना में अधिक संतुलित नहीं है।

पहले टेस्ट के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान, विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।