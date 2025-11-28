2027 वनडे विश्व कप में खेल सकते हैं रोहित-कोहली, गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने भी दिया हिंट
गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का मानना है कि अगर दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी फिटनेस और प्रदर्शन के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं, तो वे 2027 वनडे विश्व कप में निश्चित रूप से खेल सकते हैं।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मोर्कल का मानना है कि ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, बशर्ते वे अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को बनाए रखें। कोहली-रोहित की 2027 विश्व कप में वापसी के बारे में पूछने पर मोर्कल ने कहा कि अनुभव हमेशा अमूल्य होता है।
मोर्ने मोर्कल ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘मैं हमेशा कहता हूं कि अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलता। उन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं, बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। अगर वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं तो 2027 विश्व कप दूर नहीं है। ’’उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का टीम में लौटना उत्साहजनक है। के एल राहुल और ऋषभ पंत को एक साथ खिलाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विभाग सिर्फ गेंदबाजी है। चयन की जिम्मेदारी कप्तान और चयनकर्ताओं की है। ’’
उन्होंने कहा, "मैंने उनके खिलाफ कई मैच खेले हैं। मुझे उनके खिलाफ गेंदबाजी करते हुए रातों की नींद हराम करनी पड़ी है। इसलिए, एक गेंदबाज के तौर पर मैं जानता हूं कि उनके खिलाफ खेलने की तैयारी में क्या-क्या करना पड़ता है।" रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और अब केवल एक फॉर्मेट वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा हैं।
भारत को कोलकाता और गुवाहाटी में दो टेस्ट हारकर 0-2 से शर्मनाक हार मिली है और अब टीम इसी प्रतिद्वंद्वी से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। रविवार को होने वाले सीरीज के पहले मैच से पहले मोर्कल ने स्वीकार किया कि टेस्ट से सफेद गेंद के क्रिकेट में तेजी से बदलाव मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन टीम इसके लिए तैयार है।