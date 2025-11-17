सब डरकर खेल रहे हैं, ये खिलाड़ी होता तो जीत जाते... टीम इंडिया को लेकर ये क्या बोल गए मोहम्मद कैफ?

संक्षेप: भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रनों से हार झेलनी पड़ी। भारत 124 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सका। मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पिछड़ गया है। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रनों से जीत हासिल की। टीम इंडिया मैच के तीसरे दिन 124 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सकी। स्पिन ट्रैक बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के 159 रनों के जवाब में भारत ने पहली पारी में 189 रन बनाए थे। भारत में पहली बार ऐसा हुआ, जब कोई टीम टेस्ट मैच की चारों पारियों में 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। मोहम्मद कैफ ने कोलकाता में हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि खिलाड़ी डरकर खेल रहे हैं। उनका मानना है कि अगर साई सुदर्शन प्लेइंग इलेवन में होते तो नतीजा अलग होता।

कैफ ने अपने यूट्यूब चैलन पर कहा, ''जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें किसी को ये फीलिंग नहीं है कि कोई हमारे साथ पीछे खड़ा है। कोई बैकिंग नहीं है। सब डरकर खेल रहे हैं। कोई खुलकर नहीं खेल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि 100 बनाने के बावजूद सरफराज खान की जगह पक्की नहीं है। उनका कमबैक नहीं हो रहा है। वह बिना खेले ही बाहर हो गए। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए लेकिन वह अगले टेस्ट मैच नहीं खेले। इस टीम में मुझे लगता है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। प्लेयर्स को अपने पर बिलीफ कम हो या है, थोड़ा इंसिक्योरिटी भी आ गई है। इंसिक्योरिटी आएगी और टर्निंग ट्रैक पर खेलोगे तो आप अच्छा नहीं खेल पाओगे।''पूर्व बल्लेबाज ने साथ ही वॉशिंगटन सुंदर के पहले मैच अच्छा खेलने की वजह बताई।