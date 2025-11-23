मार्को यान्सन ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ भारत में किया बड़ा कारनामा; तोड़ा विव रिचर्ड्स का महारिकॉर्ड

संक्षेप: मार्को येन्सन ने गुवाहटी टेस्ट में 93 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 7 छक्के लगाए। यह भारत के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा भारत में लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स है। मार्को येन्सन ने विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहटी में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 489 रन बोर्ड पर लगाए। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को येन्सन अपने पहले शतक से चूक गए और वह 93 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि उन्होंने अपने इस पारी के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अभी तक कोई नहीं बना पाया है। यह रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में भारत में ही सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। इस लिस्ट में मार्को येन्सन ने वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स को पछाड़ा है।

मार्को येन्सन ने अपनी इस 93 रनों की पारी के दौरान 7 छक्के लगाए, जो भारत के खिलाफ भारत में एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स है। इससे पहले विव रिचर्ड्स ने 1974 में दिल्ली टेस्ट में 6 छक्के लगाए थे। विव रिचर्ड्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन भी भारत के खिलाफ एक पारी में 6 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने यह कारनामा 2001 में चेन्नई टेस्ट के दौरान किया था, जब उन्होंने 203 रनों की शानदार पारी खेली थी।

भारत के खिलाफ भारत में एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स मार्को येन्सन- 7

विव रिचर्ड्स- 6

मैथ्यू हेडन- 6

इयान बोथम- 5

इमरान खान- 5