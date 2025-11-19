Cricket Logo
IND vs SA: लुंगी एनगिडी की अचानक साउथ अफ्रीका टीम में एंट्री, क्या गुवाहाटी में नहीं खेलेगा ये पेसर?

संक्षेप: India vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बढ़त बना रखी है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट से पहले लुंगी एनगिडी को अपने स्क्वॉड में जोड़ा है।

Wed, 19 Nov 2025 04:28 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रका टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच शनिवार (22 नवंबर) से गुवाहाटी में खेला जाना है। सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने वाली साउथ अफ्रीका टीम में गुवाहाटी टेस्ट से पहले अचानक लुंगी एनगिडी की एंट्री हुई है। तेज गेंदबाज एनगिडी के स्क्वॉड में शामिल होने के बाद स्टार पेसर कगिसो रबाडा का दूसरे टेस्ट में खेलने भी संदिग्ध लग रहा। वह पसलियों में चोट के कारण कोलकाता में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेले थे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीत हासिल की। भारत तीसरे दिन यहां 124 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सका था।

एनगिडी ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट मैच खेले हैं। हालांकि, उन्होंने जनवरी 2024 में भारत के खिलाफ केपटाउन में वापसी के बाद से महज तीन टेस्ट खेले हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। एनगिडी ने भारत में केवल एक टेस्ट मैच खेला है। वह साल 2019 में रांची में टेस्ट में उतरे थे लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। एनगिडी अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा रहे। वहीं, 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने पिछले हफ्ते सीएसए टी20 चैलेंज में टाइटन्स के लिए एक मैच खेला था।

एनगिडी के अलावा साउथ अफ्रीका टीम के अन्य तेज गेंदबाजी विकल्प मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर हैं। कोलकाता के टर्निंग ट्रैक पर स्पिनर साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी (कुल आठ विकेट) करने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल। यह साउथ अफ्रीका की भारतीय सरजमीं पर 15 सालों में पहली टेस्ट जीत थी। ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने 40 ओवर डाले और छह विकेट लिए। कोलकाता की पिच से तेज गेंदबाजों को पर्याप्त मदद मिली लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि गुवाहाटी में परिस्थितियां कैसी होंगी क्योंकि इस मैदान पर पहले कभी टेस्ट मैच का आयोजन नहीं हुआ है।

