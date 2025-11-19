IND vs SA: लुंगी एनगिडी की अचानक साउथ अफ्रीका टीम में एंट्री, क्या गुवाहाटी में नहीं खेलेगा ये पेसर?

संक्षेप: India vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बढ़त बना रखी है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट से पहले लुंगी एनगिडी को अपने स्क्वॉड में जोड़ा है।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रका टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच शनिवार (22 नवंबर) से गुवाहाटी में खेला जाना है। सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने वाली साउथ अफ्रीका टीम में गुवाहाटी टेस्ट से पहले अचानक लुंगी एनगिडी की एंट्री हुई है। तेज गेंदबाज एनगिडी के स्क्वॉड में शामिल होने के बाद स्टार पेसर कगिसो रबाडा का दूसरे टेस्ट में खेलने भी संदिग्ध लग रहा। वह पसलियों में चोट के कारण कोलकाता में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेले थे, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीत हासिल की। भारत तीसरे दिन यहां 124 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सका था।

एनगिडी ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट मैच खेले हैं। हालांकि, उन्होंने जनवरी 2024 में भारत के खिलाफ केपटाउन में वापसी के बाद से महज तीन टेस्ट खेले हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। एनगिडी ने भारत में केवल एक टेस्ट मैच खेला है। वह साल 2019 में रांची में टेस्ट में उतरे थे लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। एनगिडी अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा रहे। वहीं, 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने पिछले हफ्ते सीएसए टी20 चैलेंज में टाइटन्स के लिए एक मैच खेला था।