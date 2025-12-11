IND vs SA 2nd T20I Live: आज मुल्लांपुर में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत, इन प्लेयर पर रहेंगी नजरें

Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA 2nd T20I Live: आज मुल्लांपुर में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत, इन प्लेयर पर रहेंगी नजरें
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs SA Live Score, India vs South Africa 2nd T20I Match Updates: आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। यह मैच मुल्लांपुर में होगा। भारत ने पांच मैचों की सीरीज में बढ़त बना रखी है।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 11 Dec 2025 03:38 PM IST
IND vs SA 2nd T20I Live Score: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाना है। दोनों टीमों की शाम सात बजे से मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह स्टेडियम में भिड़ंत होगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने कटक में पहले मुकाबले में 175/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा था। मेजबान टीम को स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की होगी। हार्दिक ने पहले टी20 में तूफानी अर्धशतक जड़ने के अलावा एक विकेट चटकाया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। गुरुवार को उपकप्तान शुभमन गिल पर नजरें रहेंगी। वह कटक में कमबैक मैच में चार रन ही बना सके। गिल अभी तक सबसे छोटे प्रारूप में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। गिल के अलावा सूर्यकुमार का प्रदर्शन भी अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले चिंता का विषय बना हुआ है।

11 Dec 2025, 03:31:32 PM IST

IND vs SA Live Score: दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, एनरिक नॉर्खिया, टोनी डी जोरजी, ओटनील बार्टमैन, क्वेना मफाका, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे।

11 Dec 2025, 03:31:32 PM IST

IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर।

