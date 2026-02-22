होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND Vs SA Live Score: विश्व कप सुपर-8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की आज होगी भिड़ंत

IND Vs SA Live Score: नमस्कार, टी-20 विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आज सुपर-8 का तीसरा मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच 7 बजे से शुरू होगा। साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

IND Vs SA Live Score: विश्व कप सुपर-8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की आज होगी भिड़ंत

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 22 Feb 2026 12:05 PM IST
हमें फॉलो करें

IND Vs SA Live Score: नमस्कार, टी-20 विश्व कप की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आज सुपर-8 का तीसरा मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच 7 बजे से शुरू होगा। साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

इस टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबले जीतकर सुपर-8 में पहुंची हैं। भारत ने पहले चरण जहां पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को 61 रनों से करारी शिकस्त दी थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी न्यूजीलैंड सहित ग्रुप स्टेज की सभी टीमों को बुरी तरह से रौंदा था।

भारत का टी20 विश्व कप में अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उन्होंने पिछले 12 मैचों में कोई हार नहीं झेली है। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह 2024 के फाइनल का बदला लेने जैसा है, क्योंकि पिछले 13 मैचों में उनकी एकमात्र हार उसी खिताबी मुकाबले में भारत के हाथों हुई थी।

आज सबकी नजरें भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जो इस विश्व कप में अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और तीन बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि वे अभिषेक की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि उनके लिए चिंतित हैं जो आगे उनका सामना करेंगे। कप्तान ने संजू सैमसन के स्थान पर तिलक वर्मा को ही नंबर 3 पर बनाए रखने के संकेत दिए हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम पावरप्ले में इस टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक टीम रही है और उनके कप्तान एडेन मार्कराम ओपनिंग में अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं।

अहमदाबाद की काली मिट्टी वाली पिच पर लाइट के नीचे शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिलने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारत के लिए स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले आठ मैचों में हर बार कम से कम दो विकेट लिए हैं। क्या भारत अपनी अजेय लय बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाएगा, या प्रोटियाज टीम अहमदाबाद में बाजी पलटेगी? इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।

दोनों टीमों का आधिकारिक स्क्वाड

भारत (India): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज।

दक्षिण अफ्रीका (South Africa): एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, मार्को जानसन।

22 Feb 2026, 12:02:55 PM IST

IND Vs SA Live Score: दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड

दक्षिण अफ्रीका (South Africa): एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, मार्को जानसन।

22 Feb 2026, 12:02:55 PM IST

IND Vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड

भारत (India): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज।

PreviousNext
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटIND Vs SA Live Score: विश्व कप सुपर-8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की आज होगी भिड़ंत