IND vs SA 1st T20I Live: आज से भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का आगाज, गिल और हार्दिक की होगी वापसी

IND vs SA Live Score T20: आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकबला कटक के बाराबती स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें शाम सात बजे से भिड़ेंगी। वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत के हौसले बुलंदे होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम कटक मैच के साथ अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने टी20 क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है।

तब से भारत ने अपनी जीत का आंकड़ा 26 मैच तक पहुंचा दिया है। इस बीच भारत महज चार मैच हारा जबकि कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई। भारत अब साउथ अफ्रीका के सामने भी यह सिलसिला बरकरार रखने की फिराक में होगा। स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और की वापसी करेंगे। गिल गर्दन में अकड़न के कारण तीन हफ्तों से अधिक से बाहर थे। हार्दिक एशिया कप 2025 में चोटिल हुए थे। वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से बाहर रहे तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया एक्शन में दिखेंगे।