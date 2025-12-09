IND vs SA 1st T20I Live: आज से भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का आगाज, गिल और हार्दिक की होगी वापसी

Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA 1st T20I Live: आज से भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का आगाज, गिल और हार्दिक की होगी वापसी
IND vs SA Live Score, Today India vs South Africa T20 Match Updates: आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टी20 मुकाबला खेला जाना है। स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और की वापसी होगी।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 09 Dec 2025 04:01 PM IST
IND vs SA Live Score T20: आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकबला कटक के बाराबती स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें शाम सात बजे से भिड़ेंगी। वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत के हौसले बुलंदे होंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम कटक मैच के साथ अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने टी20 क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है।

तब से भारत ने अपनी जीत का आंकड़ा 26 मैच तक पहुंचा दिया है। इस बीच भारत महज चार मैच हारा जबकि कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई। भारत अब साउथ अफ्रीका के सामने भी यह सिलसिला बरकरार रखने की फिराक में होगा। स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और की वापसी करेंगे। गिल गर्दन में अकड़न के कारण तीन हफ्तों से अधिक से बाहर थे। हार्दिक एशिया कप 2025 में चोटिल हुए थे। वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से बाहर रहे तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया एक्शन में दिखेंगे।

9 Dec 2025, 04:01:10 PM IST

IND vs SA Live Score: टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका ने अब तक आपस में 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। भारत ने इस दौरान 18 बार जीत हासिल की जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मर्तबा बाजी मारी। एक मैच बेनतीजा रहा। भातर ने पहला टी20 मैच 19 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था।

9 Dec 2025, 03:35:33 PM IST

IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटंकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे।

9 Dec 2025, 03:35:34 PM IST

IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका स्क्वॉड

एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसेन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स।

