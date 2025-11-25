IND vs SA Test Match Live Score: साउथ अफ्रीका की बढ़त 314 रनों की, कुछ देर में शुरू होगा चौथे दिन का खेल

IND vs SA Test Match Live Score: कितने बजे शुरू होगा मैच?
IND vs SA Test Match Live Score: गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन का खेल भारतीय समयानुसार 9 बजे शुरू होगा। ऐडन मार्करम और रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाएंगे।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर
IND vs SA Test Match Live Score: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में जारी है। India vs South Africa टेस्ट मैच के चौथे दिन साउथ अफ्रीका की नजरें लीड को 400-450 तक ले जाने पर होगी ताकि वह भारत को इस मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल सके। बता दें, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 489 रन बनाए थे, जिसके सामने टीम इंडिया 201 रनों पर सिमट गई थी। पहली पारी के बाद साउथ अफ्रीका ने 288 रनों की बढ़त हासिल की। साउथ अफ्रीका तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 26 रन बना चुका है।
IND vs SA Test Match Live Score: मार्को जेनसन ने क्या कहा?
IND vs SA Test Match Live Score: मार्को जेनसन ने कहा, "विकेट में साफ तौर पर अच्छी पेस और बाउंस है। ज्यादा स्विंग नहीं है। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। (सभी डिपार्टमेंट में योगदान देते हुए) मैं बस आपकी तरह बनना चाहता हूं, शॉन। साफ तौर पर यह लड़कों और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था।"
IND vs SA Test Match Live Score: गुवाहाटी टेस्ट ड्रॉ हुआ तो साउथ अफ्रीका को होगा नुकसान
IND vs SA Test Match Live Score: भारत अगर गुवाहाटी में जारी दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहता है तो साउथ अफ्रीका को भारी नुकसान होगा। साउथ अफ्रीका WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे से चौथे पायदान पर खिसक जाएगा, वहीं भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।
IND vs SA Test Match Live Score: हार से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में होगा नुकसान
IND vs SA Test Match Live Score: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में अगर भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो टीम इंडिया को इसका खामियाजा WTC पॉइंट्स टेबल में भी उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा और टीम इंडिया 5वें नंबर पर खिसक जाएगी।
IND vs SA Test Match Live Score: भारत को चमत्कार की आस
IND vs SA Test Match Live Score: भारत को अगर यह टेस्ट मैच जीतना है तो बड़ा चमत्कार करना होगा। भारत में 400 रनों का टारगेट आज तक चेज नहीं हुआ है। ऐसे में क्या टीम इंडिया मेहमानों को 400 से पहले रोक पाएगी। बता दें, 300 पार का टारगेट भी इंडिया में सिर्फ एक बार ही चेज हुआ है।
