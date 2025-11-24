IND vs SA Live Score: जायसवाल-राहुल की जोड़ी क्रीज पर, तीसरे दिन का खेल हुआ शुरू; भारत का स्कोर 20/0

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर

IND vs SA Live Cricket Score 2nd Test Day 3- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए सेनुरन मुथुसामी के शतक और मार्को यान्सन की 93 रनों की शानदार पारी के दम पर पहली पारी में 489 रन बोर्ड पर लगाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सर्वाधि 4 विकेट लिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए 9 रन बोर्ड पर लगाए। यशस्वी जायसवाल 7 तो केएल राहुल 2 रन बनाकर नाबाद है। तीसरे दिन भारत की नजरें साउथ अफ्रीका के स्कोर के नजदीक पहुंचने पर होगी।

24 Nov 2025, 09:14:05 AM IST IND vs SA Live Score- यशस्वी जायसवाल ने भी खोले हाथ IND vs SA Live Score- यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को यान्सन को चौका लगाया। बाहर जाती गेंद पर जायसवाल ने कट शॉट लगाया। वह अब 12 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। वहीं केएल राहुल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

24 Nov 2025, 09:04:03 AM IST IND vs SA Live Score- केएल राहुल ने लगाया चौका IND vs SA Live Score- केएल राहुल ने चौके के साथ दिन का खाता खोला है। मार्को यान्सन की ओवर पिच गेंद पर राहुल ने शानदार ड्राइव लगाई। भारत का स्कोर इसी के साथ 13 हो गया है।

24 Nov 2025, 09:02:58 AM IST IND vs SA Live Score- तीसरे दिन का खेल हुआ शुरू IND vs SA Live Score- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। मार्को यान्सन पहला ओवर डाल रहे हैं। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर हैं।

24 Nov 2025, 08:44:23 AM IST IND vs SA Live Score- ऋषभ पंत को खेलनी होगी कप्तानी पारी IND vs SA Live Score- शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर का भार संभालना होगा और भारत की हार को टालने के लिए उन्हें कप्तानी पारी खेलनी होगी।

24 Nov 2025, 08:22:32 AM IST IND vs SA Live Score- 9 बजे शुरू होगा मैच IND vs SA Live Score- गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार 9 बजे शुरू होगा। पहला सेशन अगर भारतीय बल्लेबाज संभलकर खेलें तो दूसरे सेशन में टीम इंडिया डोमिनेट कर सकती है।

24 Nov 2025, 08:16:10 AM IST IND vs SA Live Score- गुवाहाटी में छाए बादल IND vs SA Live Score- गुवाहाटी में आज की सुबह धुंधली और बादलों से घिरी हुई रही। इस तरह की कंडीशन में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, गेंद काफी हिलती है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले घंटे का खेल काफी अहम होगा।

24 Nov 2025, 07:58:18 AM IST IND vs SA Live Score- यशस्वी जायसवाल को दिखाना होगा दम IND vs SA Live Score- यशस्वी जायसवाल का बल्ला पिछली तीन पारियों से खामोश रहा है, वह इस दौरान 15 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। आज भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर जायसवाल शुरुआत में तेजी से रन बनाते हैं तो भारत मैच में वापसी कर सकता है।

24 Nov 2025, 07:48:23 AM IST IND vs SA Live Score- भारत का कमजोर मिडिल ऑर्डर IND vs SA Live Score- शुभमन गिल के गुवाहाटी टेस्ट से बहार होने से भारत का मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर हो गया है। ऐसे में रन बनाने का जिम्मा ओपनर्स को उठाना होगा। नंबर-3 पर साई सुदर्शन हैं तो चार पर जुरेल और 5 पर ऋषभ पंत आएंगे। इसके बाद नीतिश कुमार रेड्डी और जडेजा जैसे बल्लेबाज खेलेंगे।

24 Nov 2025, 07:43:48 AM IST IND vs SA Live Score- रवि शास्त्री की बोल्ड एडवाइज IND vs SA Live Score- पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत 489 रनों से पहले अपनी पारी घोषित कर सकता है, ताकि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में जल्दी ढेर कर उन पर दबाव बना सके।