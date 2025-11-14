IND vs SA Live Cricket Score 1st Test: शुभमन गिल की टीम तैयार, पंत की वापसी पर निगाहें; कितने बजे शुरू होगा मैच?

IND vs SA Live Cricket Score- कितने बजे होगा टॉस
IND vs SA Live Cricket Score- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का टॉस सुबह 9 बजे होगा, वहीं मैच आधे घंटे बाद साढ़े 9 बजे शुरू होगा।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका
IND vs SA Live Cricket Score 1st Test- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज यानी शुक्रवार, 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैच में हर किसी की निगाहें टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी पर रहेगी। पंत इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे, जिसे टीम इंडिया ने 2-0 से जीता था। उनकी गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी ठोकी। India vs South Africa पहले टेस्ट में उम्मीद है कि पंत और जुरेल दोनों ही खेलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि शुभमन गिल ईडन गार्डन्स की तीखी पिच पर दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरते हैं या तीन। यहां का इतिहास बताता है कि ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों को विकेट मिलते हैं।
IND vs SA Live Cricket Score- साउथ अफ्रीका संभावित XI
IND vs SA Live Cricket Score- एडेन मार्कराम, रयान रिकेलटन, टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, सेनुरान मुथुसामी, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा
IND vs SA Live Cricket Score- विराट कोहली के रिकॉर्ड पर शुभमन गिल की निगाहें
IND vs SA Live Cricket Score- विराट कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान 2017 और 2018 में 5-5 शतक लगाए थे, वहीं शुभमन गिल कप्तानी संभालने के बाद 2025 में इतने ही शतक लगा चुके हैं। अगर इस सीरीज में गिल के बल्ले से एक और शतक निकलता है तो वह बतौर भारतीय कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
IND vs SA Live Cricket Score- रयान टेन डोएशेट को पिच से क्या है उम्मीद
IND vs SA Live Cricket Score- रयान टेन डोएशेट ने कहा कि शुरुआती कुछ दिनों में शुरुआती बढ़त बनाने के लिए हम अपने तेज गेंदबाजों पर काफी निर्भर रहेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छे टेस्ट विकेट से आप यही चाहते हैं, जहां सिर्फ किसी एक पहलू के खेल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने पर ही निर्भरता न हो। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय में इस पिच पर स्पिन अहम भूमिका निभाएगी।
IND vs SA Live Cricket Score- साउथ अफ्रीका स्क्वॉड
IND vs SA Live Cricket Score- एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्ज़ा, वियान मुल्डर
IND vs SA Live Cricket Score- इंडिया स्क्वॉड
IND vs SA Live Cricket Score- यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप
