IND vs SA Live Cricket Score 1st Test Day 3: साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया तो मुश्किल में फंस सकता है भारत, आज रिजल्ट डे

Lokesh Khera
| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 16 Nov 2025 08:06 AM
16 Nov 2025, 08:06:47 AM IST
IND vs SA Live Cricket Score 1st Test Day 3- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दो दिन के खेल में 26 विकेट गिर चुके हैं। बल्लेबाजों को यहां रन बनाने में खूब दिक्कत हुई है, वहीं स्पिनर्स का पहले दिन से ही दबदबा रहा है। तीसरे दिन रिजल्ट निकलने की अधिक संभावना है। साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त है, दूसरी पारी में उनका स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन है। पहली पारी में साउथ अफ्रीका 159 पर ढेर हो गया था, जिसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाए थे। आज का दिन काफी रोमांचक होने वाला है। साउथ अफ्रीका अगर लीड को 100 के करीब ले जाने में कामयाब रहता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है।
IND vs SA Live Cricket Score- रवींद्र जडेजा का कमाल
IND vs SA Live Cricket Score- रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह WTC में इसी के साथ 2000 से अधिक रन और 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
16 Nov 2025, 07:57:51 AM IST
IND vs SA Live Cricket Score- अस्पताल पहुंचे शुभमन गिल
IND vs SA Live Cricket Score- शुभमन गिल का कोलकाता टेस्ट में अब खेलना संदिग्ध है क्योंकि गर्दन में ऐंठन के कारण एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे दिन के अंत में गिल को स्कैन के लिए स्टेडियम से एक निजी अस्पताल ले जाया गया।
16 Nov 2025, 07:53:13 AM IST
IND vs SA Live Cricket Score- आज निकलेगा कोलकाता टेस्ट का रिजल्ट
IND vs SA Live Cricket Score- कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन ही रिजल्ट निकलने की संभावनाएं हैं। साउथ अफ्रीका का स्कोर दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन है और उनके पास 63 रनों की लीड है। भारत की नजरें पहले सेशन में उन्हें जल्द से जल्द समेटकर छोटा टारगेट चेज करने पर होगी। अगर साउथ अफ्रीका लीड को 100 के करीब ले जाने में कामयाब रहता है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है।
