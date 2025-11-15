Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA Live Score, Day 2: केएल राहुल-वॉशिंगटन सुंदर से रहेंगी उम्मीदें, कितने बजे शुरू होगा मैच?
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND vs SA Live Score, Day 2: केएल राहुल-वॉशिंगटन सुंदर से रहेंगी उम्मीदें, कितने बजे शुरू होगा मैच?

IND vs SA Live Cricket Score 1st Test Day 2- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका को 159 पर ढेर करने के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं।

IND vs SA Live Score, Day 2: केएल राहुल-वॉशिंगटन सुंदर से रहेंगी उम्मीदें, कितने बजे शुरू होगा मैच?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 15 Nov 2025 08:57 AM
हमें फॉलो करें

IND vs SA Live Cricket Score 1st Test Day 2- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका को 159 पर ढेर करने के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह भारत की गेंदबाजी के हीरो रहे, जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। साउथ अफ्रीका अच्छी शुरुआत के बावजूद बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं टांग पाया। इसका मुख्य कारण ईडन गार्डन्स की पिच का असमतल उछाल रहा। इस पिच पर आज भारतीय बल्लेबाजों का टेस्ट होगा। केएल राहुल के साथ वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों से उम्मीद रहेगी।

15 Nov 2025, 08:57:23 AM IST

IND vs SA Live Cricket Score- शुभमन गिल की फॉर्म पर नजरें

IND vs SA Live Cricket Score- टेस्ट कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चार शतक ठोकने के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी एक सेंचुरी लगाई। अब उनके सामने साउथ अफ्रीका की टीम है। उनके खिलाफ भी गिल अपनी इस शतकीय फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।

15 Nov 2025, 08:33:00 AM IST

IND vs SA Live Cricket Score- साउथ अफ्रीका को खलेगी कगिसो रबाडा की कमी

IND vs SA Live Cricket Score- साउथ अफ्रीका के पास मार्को जेनसन जरूर हैं, मगर उन्हें दूसरे छोर से कगिसो रबाडा की कमी जरूर खलने वाली है। भारत के लिए पहली पारी में जो काम जसप्रीत बुमराह ने किया, वो साउथ अफ्रीका के लिए रबाडा कर सकते थे, मगर पसली में लगी चोट के चलते वह यह टेस्ट नहीं खेल पा रहे हैं।

15 Nov 2025, 08:11:45 AM IST

IND vs SA Live Cricket Score- भारत की नजरें किस टारगेट पर?

IND vs SA Live Cricket Score- साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए, टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 37 रन पर 1 विकेट खो चुकी है। भारत अभी भी 122 रन पीछे हैं। शुभमन गिल एंड कंपनी की नजरें सबसे पहले साउथ अफ्रीका के स्कोर के आगे निकलने पर होगी, पिच आज अपना रंग बदल सकती है। ऐसे में पिच के अनुसार भारत अपना अगला टारगेट सेट करेगा। भारत अपनी पहली पारी में कम से कम 300 रन तो बोर्ड पर लगाना चाहेगा।

15 Nov 2025, 08:06:15 AM IST

IND vs SA Live Cricket Score- केएल राहुल से बड़ी पारी की आस

IND vs SA Live Cricket Score- ईडन गार्डन्स की पिच पर पहले दिन असमान उछाल देखने को मिला था, जिसने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अगर इन कंडीशन में कोई भारतीय बल्लेबाज टिक सकता है तो वह केएल राहुल हैं। राहुल गेंद को अपने सिर के नीचे खेलना पसंद करते हैं, जिस वजह से उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

15 Nov 2025, 07:57:17 AM IST

IND vs SA Live Cricket Score- वॉशिंगटन सुंदर का टेस्ट

IND vs SA Live Cricket Score- गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज को बाहर कर नंबर-3 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। सुंदर ने अभी तक धैर्य से बल्लेबाजी की है, मगर दूसरे दिन उनका असली टेस्ट होगा।

PreviousNext
India Vs South Africa KL Rahul Shubman Gill अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।