काइल वेरेने ने विकेट के पीछे पूरी की सेंचुरी, बन गए ऐसा करने वाले 5वें अफ्रीकी

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर काइल वेरेने ने टेस्ट क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वह टेस्ट मैचों में 100 शिकार (कैच और स्टंपिंग) पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पांचवें विकेटकीपर बन गए हैं।

Mon, 24 Nov 2025 12:06 PM
दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज काइल वेरेने ने सोमवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पांचवें विकेटकीपर बन गए हैं। भारत के कप्तान ऋषभ पंत का कैच लपकने के साथ ही काइल ने ये मुकाम हासिल किया। काइल वेरेने ने जारी टेस्ट सीरीज में पांच शिकार किए हैं। काइल ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 122 गेंद में 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी।

टेस्ट क्रिकेट में काइल वेरेने विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाले पांचवें अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। इससे पहले मार्क बाउचर क्विंटन डिकाक, डेविड रिचर्डसन और जॉन वेट ये कारनामा कर चुके हैं। मार्क बाउचर ने टेस्ट में 553, डिकॉक ने 232, डेविड ने 152 और जॉन ने 141 शिकार किए। काइल वेरेने ने 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था और बहुत कम समय में टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली।

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। इसके जवाब में पहली पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल द्वारा अच्छी शुरुआत देने के बावजूद टीम के अन्य बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले और सस्ते में पवेलियन लौटे। राहुल और यशस्वी के बीच पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी हुई। लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए हैं।

