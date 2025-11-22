कुलदीप यादव ने मेरे पास आकर बोला अब तुम... अफ्रीकी बल्लेबाज ने 'अपने शिकारी' का पढ़ा कसीदा

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 'अपने शिकारी' कुलदीप यादव का कसीदा पढ़ा है। कुलदीप ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन स्टब्स को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। स्टब्स एक रन से फिफ्टी से से चूके।

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के नए स्पैल की पहली गेंद ही दिन की उनकी सबसे अच्छी गेंद होगी जिस पर वह अपना विकेट गंवा देंगे। दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के अपने साथी कुलदीप का नेट पर कई बार सामना करने के बावजूद वह उनकी गेंदों के खिलाफ असहज रहे। स्टब्स ने कुलदीप की गेंदों पर दो छक्के लगाए और वह अपने अर्धशतक से महज एक रन दूर थे जब इस स्पिनर की गेंद ने उनकी पारी खत्म कर दी। कुलदीप ने पहली पारी में अब तक 48 रन देकर तीन विकेट लिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले दिन 112 गेंद में 49 रन की पारी खेलने वाले स्टब्स ने कहा, ‘‘मैंने कई बार उनका सामना किया है। यह उनके नए स्पैल की पहली गेंद थी और मुझे लगता है कि यह उनकी अब तक की सबसे अच्छी गेंद है।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस पर एक रन लेना चाहते थे तो स्टब्स ने आउट होने का तरीका बताते हुए कहा कि कुलदीप ने शानदार गेंद पर उनका विकेट झटका। स्टब्स ने कहा, ‘‘हम एक दूसरे से कहते रहते थे कि उसने मुझे ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है तो क्रीज पर वह मेरे पास आकर बोला, अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें गेंदबाजी नहीं करता’।’’