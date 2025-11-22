Cricket Logo
कुलदीप यादव ने मेरे पास आकर बोला अब तुम... अफ्रीकी बल्लेबाज ने 'अपने शिकारी' का पढ़ा कसीदा

कुलदीप यादव ने मेरे पास आकर बोला अब तुम... अफ्रीकी बल्लेबाज ने 'अपने शिकारी' का पढ़ा कसीदा

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 'अपने शिकारी' कुलदीप यादव का कसीदा पढ़ा है। कुलदीप ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन स्टब्स को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। स्टब्स एक रन से फिफ्टी से से चूके।

Sat, 22 Nov 2025 10:04 PMBhasha
दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के नए स्पैल की पहली गेंद ही दिन की उनकी सबसे अच्छी गेंद होगी जिस पर वह अपना विकेट गंवा देंगे। दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के अपने साथी कुलदीप का नेट पर कई बार सामना करने के बावजूद वह उनकी गेंदों के खिलाफ असहज रहे। स्टब्स ने कुलदीप की गेंदों पर दो छक्के लगाए और वह अपने अर्धशतक से महज एक रन दूर थे जब इस स्पिनर की गेंद ने उनकी पारी खत्म कर दी। कुलदीप ने पहली पारी में अब तक 48 रन देकर तीन विकेट लिए हैं।

पहले दिन 112 गेंद में 49 रन की पारी खेलने वाले स्टब्स ने कहा, ‘‘मैंने कई बार उनका सामना किया है। यह उनके नए स्पैल की पहली गेंद थी और मुझे लगता है कि यह उनकी अब तक की सबसे अच्छी गेंद है।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस पर एक रन लेना चाहते थे तो स्टब्स ने आउट होने का तरीका बताते हुए कहा कि कुलदीप ने शानदार गेंद पर उनका विकेट झटका। स्टब्स ने कहा, ‘‘हम एक दूसरे से कहते रहते थे कि उसने मुझे ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है तो क्रीज पर वह मेरे पास आकर बोला, अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें गेंदबाजी नहीं करता’।’’

दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और भारत ने कुलदीप की अगुवाई में आखिरी सत्र में चार विकेट लेकर शनिवार को अच्छी वापसी की। भारत ने पहले दो सत्र में एक-एक विकेट लिया लेकिन तीसरे सत्र में वापसी करके उसने पहले दिन दोनों टीम का पलड़ा बराबरी पर रखा। खराब रोशनी के कारण जब 81.5 ओवर में दिन का खेल समाप्त किया गया तब दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट पर 247 रन बनाए थे। पिच से अभी बहुत अधिक टर्न नहीं मिल रहा है लेकिन भारत ने दिन में जो छह विकेट हासिल किये उनमें से चार विकेट स्पिनर ने लिए। कोलकाता में पहले टेस्ट मैच में स्पिनरों के सामने नतमस्तक होने वाले भारतीय बल्लेबाजों के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता।

