Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Kuldeep Yadav broke Rahul Dravid and Sachin Tendulkar record in Guwahati Test becomes number 1 in this list
कुलदीप यादव ने तोड़ा राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इस मामले में बन गए नंबर-1

कुलदीप यादव ने तोड़ा राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इस मामले में बन गए नंबर-1

संक्षेप:

कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टिककर बल्लेबाजी की। उन्होंने एक मामले में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है। भारतीय टीम पहली पारी में 288 रनों से पिछड़ी।

Mon, 24 Nov 2025 05:15 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बेहद निराश किया। 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम 201 रनों पर सिमट गई। सोमवार को भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन उसने 27 रन के अंदर छह विकेट खो दिए। मुश्किल वक्त में कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने टिककर बैटिंग की। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर (48) के साथ आठवें विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। हालांकि, 30 वर्षीय कुलदीप ज्यादा रन नहीं बना सके। उन्होंने 134 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 19 रन जुटाए। उनके नाम एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

इस मामले में नंबर-1 बने कुलदीप

कुलदीप का 19 रनों की पारी में 14.18 का स्ट्राइक रेट रहा। यह घरेलू टेस्ट पारी में कम से कम 100 गेंद खेलने के बाद किसी भारतीय क्रिकेटर का सबसे कम स्ट्राइक रेट है। उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूर्व दिग्गज द्रविड़ ने अक्टूबर 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 140 गेंदों में 21 रन बनाए थे, जिसमें दो चौके हैं। द्रविड़ का 15.00 का स्ट्राइक रेट था। वहीं, महान बल्लेबाज सचिन ने दिसंबर 2005 में चेन्नई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 126 गेंदों में 22 रन जोड़े थे। सचिन का तब स्ट्राइक रेट 17.46 का रहा।

गुवाहाटी में बैकफुट पर टीम इंडिया

सोमवार को मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया बैकफुट पर रही। दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को फॉलोआन नहीं देने का फैसला किया। 288 रन की बढ़त हासिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स तक दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 26 रन बनाए।। दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने पर रेयान रिकेल्टन 13 जबकि ऐडन मारक्रम 12 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (58) ने सर्वाधिक रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को यान्सेन ने 48 रन देकर छह विकेट चटकाए। कुलदीप भी यान्सेन का शिकार बने।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
