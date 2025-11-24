कुलदीप यादव ने तोड़ा राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इस मामले में बन गए नंबर-1

संक्षेप: कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टिककर बल्लेबाजी की। उन्होंने एक मामले में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है। भारतीय टीम पहली पारी में 288 रनों से पिछड़ी।

भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बेहद निराश किया। 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम 201 रनों पर सिमट गई। सोमवार को भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन उसने 27 रन के अंदर छह विकेट खो दिए। मुश्किल वक्त में कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने टिककर बैटिंग की। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर (48) के साथ आठवें विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। हालांकि, 30 वर्षीय कुलदीप ज्यादा रन नहीं बना सके। उन्होंने 134 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 19 रन जुटाए। उनके नाम एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

इस मामले में नंबर-1 बने कुलदीप कुलदीप का 19 रनों की पारी में 14.18 का स्ट्राइक रेट रहा। यह घरेलू टेस्ट पारी में कम से कम 100 गेंद खेलने के बाद किसी भारतीय क्रिकेटर का सबसे कम स्ट्राइक रेट है। उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूर्व दिग्गज द्रविड़ ने अक्टूबर 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 140 गेंदों में 21 रन बनाए थे, जिसमें दो चौके हैं। द्रविड़ का 15.00 का स्ट्राइक रेट था। वहीं, महान बल्लेबाज सचिन ने दिसंबर 2005 में चेन्नई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 126 गेंदों में 22 रन जोड़े थे। सचिन का तब स्ट्राइक रेट 17.46 का रहा।