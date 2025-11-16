IND vs SA: 'कोलकाता की पिच 2015 की ‘गड्ढों’ वाली पिच से कहीं ज्यादा खेलने लायक'

संक्षेप: IND vs SA टेस्ट के पहले दो दिनों के खेल में 26 विकेट गिर चुके हैं, मगर इसके बावजूद साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर का कहना है कि ईडन गार्डन्स यह पिच मुश्किल पिच 2015 में उनके पिछले भारत दौरे पर मिले ‘गड्ढों’ की तुलना में कहीं ज्यादा खेलने लायक है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाता है। कोलकाता की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, मगर इस मैच में पिच का रंग बदला-बदला नजर आ रहा है। पहले दिन से ही यहां स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिला, वहीं अभी तक कोई बल्लेबाज 50 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाया। IND vs SA टेस्ट के पहले दो दिनों के खेल में 26 विकेट गिर चुके हैं, मगर इसके बावजूद साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर का कहना है कि ईडन गार्डन्स यह पिच मुश्किल पिच 2015 में उनके पिछले भारत दौरे पर मिले ‘गड्ढों’ की तुलना में कहीं ज्यादा खेलने लायक है।

हार्मर ने भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए और टीम इंडिया को बड़ी लीड लेने से रोका। भारत की पहली पारी साउथ अफ्रीका के 159 के स्कोर के सामने 189 पर सिमट गई थी।

हार्मर ने कहा, ‘‘ भारत के मेरे पिछले दौरे 2015 की पिच शायद और भी बुरी थी। उस समय मोहाली और नागपुर में पिच पर पहले दिन ही ‘गड्ढे’ दिख रहे थे।’’

उन्होंने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘ गेंद टर्न ले रही है लेकिन हर गेंद पर नहीं। भारत टेस्ट मैच जीतना चाहता है और वे अपने अनुकूल विकेटों पर खेलना चाहते हैं, इसलिए हमें उन्हें उनकी ही परिस्थितियों में हराने का तरीका ढूंढना होगा।’’

मैच के शुरुआती दो दिनों में 26 विकेट गिरने के बावजूद हार्मर को उम्मीद है कि उनकी टीम बढ़त को 100 रन के पार पहुंचाकर मैच पर दबदबा कायम कर सकती है।

साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 93 रन पर सात विकेट गंवा दिये है जिससे उनके पास 63 रन की बढ़त है।

हार्मर हालांकि दोनों टीमों के बल्लेबाजों के असफल होने के बावजूद जीत की उम्मीदें बनाये रखी हैं।