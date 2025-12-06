IND vs SA: केएल राहुल ने इस 'टोटके' से खोली 20 टॉस की बंद किस्मत, लोगों ने फौरन ही पकड़ी ट्रिक

संक्षेप: IND vs SA 3rd ODI Toss: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। यह मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। जानिए, भारत के टॉस जीतने पर क्रिकेट फैंस ने क्या कहा?

IND vs SA 3rd ODI Toss: टीम इंडिया की टॉस की बंद किस्मत आखिरकार खुल गई है। भारत ने शनिवार को विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में टॉस अपने नाम किया। यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। भारत को वनडे में लगातार 20 टॉस गंवाने के बाद यह कामयाबी मिली है। भारत ने इससे पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टॉस जीता था। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल के टॉस जीतने पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों ने फौरन ही राहुल की 'लेफ्ट हैंड ट्रिक' पकड़ ली।

राहुल का 'टोटका' कर गया काम दरअसल, राहुल ने साउथ अफ्रीका सीरीज के शुरुआती दो वनडे मैचों में दांए हाथ से सिक्का उछाला था। वहीं, कार्यवाहक कप्तान ने निर्णायक मुकाबले में बाएं हाथ से सिक्का उछालने का 'टोटका' आजमाया जो काम कर गया। एक यूजर ने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए टॉस के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा, ''केएल राहुल ने बाएं हाथ की ट्रिक आजमाई।'' दूसरे ने कहा, ''ऐसा लग रहा है कि भारत ने एक दशक के बाद टॉस जीता है।'' अन्य ने लिखा, ''आखिरकार भारतीय टीम की टॉस की बदकिस्मती समाप्त हो गई।''

भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग भारत ने विशाखापट्टनम वनडे में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। टॉस के बाद राहुल ने कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। हमने कल रात यहां ट्रेनिंग की और कोच से फीडबैक मिला कि ओस थी लेकिन रांची और रायपुर जितनी जल्दी नहीं आई। हम स्कोर का पीछा करके देखना चाहते हैं। पिछले दो मैचों में टीम ने जैसा खेल दिखाया है उससे काफ़ी खुशी है। । पिछले दो मैचों में टीम ने जैसा खेल दिखाया है उससे काफी खुशी है।'' भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया है।