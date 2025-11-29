Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa KL Rahul Credits virat Kohli Rohit sharma Return for Team High Confidence ahead of SA ODIs
टीम के ऐलान से पहले राहुल को किया गया था इंफार्म, कोहली, रोहित-जडेजा करेंगे कप्तानी में मदद

संक्षेप:

केएल राहुल ने बताया कि उन्हें टीम के ऐलान से एक दिन पहले कप्तानी को लेकर जानकारी दी गई। राहुल ने कहा है कि रोहित, विराट और जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों से काफी मदद मिलती है।

Sat, 29 Nov 2025 07:08 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा के होने से उन्हें कप्तानी करने में मदद मिलेगी। केएल राहुल ने अब तक 12 वनडे, तीन टेस्ट और एक टी-20 में भारतीय टीम की कप्तान की है। नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने पर उन्हें एक बार फिर यह जिम्मेदारी मिली है। राहुल स्वयं को वनडे प्रारूप में एक फिनिशर मानते हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विजयी रन बनाए थे। इसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आखिर तक बल्लेबाजी की थी।

राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ रविवार को रांची में होने वाले वनडे मैच एक दिन पहले शनिवार को कहा, "घोषणा से ठीक एक दिन पहले मुझे बताया गया था कि मुझे यह अवसर मिल सकता है और मुझे टीम की कप्तानी करनी पड़ सकती है। मैं पहले भी कप्तानी कर चुका हूं और यह जिम्मेदारी मुझे उत्साहित करती है। मैं इसका आनंद लेना चाहता हूं। टीम के लिए सही निर्णय लेना हमेशा मुझे अच्छा लगता है और मैं इसे लेकर अधिक नहीं सोचता।"

राहुल के पास ऐसे खिलाड़ियों का अनुभव और सहयोग भी है जो लंबे समय से एक साथ खेलते आ रहे हैं और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में यह अनुभव काम आएगा। राहुल ने कहा, "मेरे आसपास रोहित, विराट, जडेजा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो हर समय मदद करते हैं। हम सभी अपनी क्रिकेट इस सोच के साथ खेलते आए हैं कि हम सब टीम में नेतृत्वकर्ता हैं और टीम के लिए हमेशा अहम योगदान देने का प्रयास करेंगे। चाहे कप्तान मैं रहूं या कोई और, हमारा उद्देश्य हमेशा बड़े लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास करना ही होता है।"

राहुल से जब साइमन हार्मर की ऑफ ब्रेक को कवर ड्राइव करने के प्रयास में बोल्ड होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने कोई और शॉट क्यों नहीं खेला। अफसोस केवल यह है कि जो करने का प्रयास किया उसे सही तरह से अंजाम नहीं दे पाया।”

उन्होंने कहा, "टेस्ट में उस स्थिति में दिन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे। उस समय आगे बढ़कर बड़े शॉट की कोशिश करना सही विकल्प नहीं था। पीछे मुड़कर देखें तो शायद मैं आगे आकर गेंद को ब्लॉक कर सकता था लेकिन वह ओवर की दूसरी गेंद थी। अगर आगे बढ़कर आउट हो जाता तो यह सवाल मेरे मन में रह जाता कि यह सही था या गलत। उस समय डिफेंस ही सबसे सही विकल्प था, जिसे मैं ठीक से निभा नहीं पाया।"

Indian Cricket Team India Vs South Africa
