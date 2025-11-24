IND vs SA: करुण नायर को बहुत चुभ रही ये खामोशी, गुवाहाटी टेस्ट के दौरान शेयर की रहस्यमयी पोस्ट
करुण नायर इंग्लैंड दौरे के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वह वापसी के बाद इंग्लैंड में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। नायर ने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान रहस्यमयी पोस्ट शेयर की है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सोमवार को मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम की हालत खस्ता रही। बल्लेबाजों की नाकामी से भारत की पारी 201 रनों पर सिमटी। भारत 288 रनों से पिछड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे। गुवाहाटी टेस्ट के दौरान अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर की एक रहस्यमयी पोस्ट सामने आई है। 33 वर्षीय नायर इंग्लैंड दौरे के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वह इंग्लैंड में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने लगभग 9 साल बाद वापसी के बाद आठ पारियों में सिर्फ 205 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक था।
नायर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''कुछ कंडीशन्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप दिल से जानते हैं। ऐसे में वहां न होने की खामोशी अलग ही चुभन पैदा करती है।'' नायर की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''बहुत बुरा लग रहा है। हमारा सिलेक्शन बहुत अजीब रहा। आज भी देखिए वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर खेले और फिर नंबर 8 पर चले गए। कोई निरंतरता नहीं, कोई सही मैनेजमेंट नहीं। गौतम गंभीर युग में आपका स्वागत है।'' अन्य ने कहा, ''सिर्फ वही लोग सच में उस खामोशी को महसूस कर सकते हैं जो मुश्किलों से गुजरे हैं। फॉर्म आती-जाती रहती है लेकिन मैदान पर रहने की भूख कभी कम नहीं होती। करुण कोशिश करते रहिए। आपके समय फिर आएगा।''
भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिए। अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेल कर अपने विकेट इनाम दिए। इनमें मुख्य रूप से साई सुदर्शन (15), ध्रुव जुरेल (0) और कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत (7) शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को यान्सेन ने छह विकेट चटकाए। उन्होंने अपने लंबे कद का अच्छा फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया। वहीं, ओपनर यशस्वी जायसवाल (97 गेंदों में 58 रन) ने स्ट्रोक्स से भरपूर अर्धशतक जड़ा। वॉशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों में 48 रन जुटाए।