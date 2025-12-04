Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SA Irfan Pathan Tells What Was the turning point in Raipur ODI Says the way Ravindra Jadeja batted
इस दिग्गज की सुस्ती टीम इंडिया को ले डूबी, इरफान पठान ने बताया रायपुर वनडे का टर्निंग पॉइंट

इस दिग्गज की सुस्ती टीम इंडिया को ले डूबी, इरफान पठान ने बताया रायपुर वनडे का टर्निंग पॉइंट

संक्षेप:

भारत को रायपुर वनडे में 359 का टारगेट देने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने चार गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। इरफान पठान ने मैच का टर्निंग पॉइंट बताया है।

Thu, 4 Dec 2025 11:02 AMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के हाथों ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 359 का टारगेज चेज करते हुए चार विकेट से मैच अपने नाम किया। यह वनडे में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने रायपुर वनडे का टर्निंग पॉइंट बताया है। उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका ने 39 से 49 ओवरों के बीच जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की, उससे भारत 370 तक पहुंचने से रुक गया। इरफान को लगता है कि 15-20 रन और बनते तो शायद कहानी कुछ अलग होती। उन्होंने इसके लिए दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की सुस्ती को जिम्मेदारी ठहराया है। जडेजा ने सातवें नंबर पर आने के बाद 27 गेंदों में दो चौकों की मदद से नाबाद 24 रन बनाए। उन्होंने और कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल (43 गेंदों में नाबाद 66, छह चौके, दो सिक्स) ने छठे विकेट के लिए 54 गेंदों में 69 रनों की साझेदारी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''केएल राहुल ने अच्छा फिनिश किया। उन्होंने एक और कप्तानी पारी खेली। उनका अच्छा फिनिश करना जरूरी थी, अगर वो नहीं होता तो इतने रन भी भारत के नहीं होते। मेरे हिसाब से जो एक दिक्कत रह गई, वो रवींद्र जडेजा की पारी थी। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए। जब हम कमेंट्री कर रहे थे, तब भी इस बारे में बात कर रहे थे कि यह भारत को आखिर में दिक्कत दे सकती है। आखिर जो में अंतर रहा, मुझे लगता है कि वही था। आप अगर अच्छी पोजीशन में हो, 300 के ऊपर आंकड़ा चला गया है। ज्यादातर बल्लेबाजों ने 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से खेले और आपने 88 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की मतलब स्लो रहे। कभी-कभी यह होता है लेकिन जो जडेजा का इंटेंट था, वो निराशाजनक था। यह इंटेंट बेहतर हो सकता था। दरअसल, ऐसा लगा रहा था कि मैच में जब गेंद गीली होगी तो दिक्कत होगी। इसी वजह से साउथ अफ्रीका का प्लान शुरुआत में संभलकर खेलने का था।''

ये भी पढ़ें:रिकॉर्ड चेज है लेकिन…ऐतिहासिक जीत के बावजूद भारत को लेकर बावुमा कह गए बड़ी बात
ये भी पढ़ें:एक पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले 5 प्लेयर, कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

बता दें कि साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। साउथ अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम (110) ने शतक लगाया जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने अर्धशतक जमाया। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 46 रनों का योगदान दिया। इससे पहले, भारत ने विराट कोहली (102) और ऋतुराज गायकवाड़ (105) की सेंचुरी की बदौलत विशाल स्कोर की नींव रखी। राहुल ने भारत को 350 के पार पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, रायपुर वनडे में हार के बाद राहुल का 370 प्लस टारगेट नहीं देने पर दर्द छलका। उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि 350 अच्छा स्कोर लगता है लेकिन पिछले मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात हो रही थी कि हम 20-25 रन कैसे और बना सकते हैं ताकि बॉलर्स को गीली बॉल से गेंदबाजी करते समय कुछ सहारा मिल सके। बॉलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हमने फील्ड में कुछ आसान रन भी दिए। अगर हम गेम के तीनों पहलुओं को ठीक कर सकें और थोड़े और शार्प हो सकें तो शायद वे 20-25 रन हमारे पक्ष में आ सकते हैं।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Irfan Pathan Ravindra Jadeja India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |