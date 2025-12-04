इस दिग्गज की सुस्ती टीम इंडिया को ले डूबी, इरफान पठान ने बताया रायपुर वनडे का टर्निंग पॉइंट

संक्षेप: भारत को रायपुर वनडे में 359 का टारगेट देने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने चार गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। इरफान पठान ने मैच का टर्निंग पॉइंट बताया है।

टीम इंडिया को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के हाथों ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 359 का टारगेज चेज करते हुए चार विकेट से मैच अपने नाम किया। यह वनडे में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने रायपुर वनडे का टर्निंग पॉइंट बताया है। उनका मानना है कि साउथ अफ्रीका ने 39 से 49 ओवरों के बीच जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की, उससे भारत 370 तक पहुंचने से रुक गया। इरफान को लगता है कि 15-20 रन और बनते तो शायद कहानी कुछ अलग होती। उन्होंने इसके लिए दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की सुस्ती को जिम्मेदारी ठहराया है। जडेजा ने सातवें नंबर पर आने के बाद 27 गेंदों में दो चौकों की मदद से नाबाद 24 रन बनाए। उन्होंने और कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल (43 गेंदों में नाबाद 66, छह चौके, दो सिक्स) ने छठे विकेट के लिए 54 गेंदों में 69 रनों की साझेदारी की।

इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''केएल राहुल ने अच्छा फिनिश किया। उन्होंने एक और कप्तानी पारी खेली। उनका अच्छा फिनिश करना जरूरी थी, अगर वो नहीं होता तो इतने रन भी भारत के नहीं होते। मेरे हिसाब से जो एक दिक्कत रह गई, वो रवींद्र जडेजा की पारी थी। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए। जब हम कमेंट्री कर रहे थे, तब भी इस बारे में बात कर रहे थे कि यह भारत को आखिर में दिक्कत दे सकती है। आखिर जो में अंतर रहा, मुझे लगता है कि वही था। आप अगर अच्छी पोजीशन में हो, 300 के ऊपर आंकड़ा चला गया है। ज्यादातर बल्लेबाजों ने 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से खेले और आपने 88 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की मतलब स्लो रहे। कभी-कभी यह होता है लेकिन जो जडेजा का इंटेंट था, वो निराशाजनक था। यह इंटेंट बेहतर हो सकता था। दरअसल, ऐसा लगा रहा था कि मैच में जब गेंद गीली होगी तो दिक्कत होगी। इसी वजह से साउथ अफ्रीका का प्लान शुरुआत में संभलकर खेलने का था।''