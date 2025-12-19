Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa Injury Blow for India Shubman Gill Ruled Out of 5th T20I Due to Niggle Sanju samson replaced
संजू सैमसन की आखिरी मैच में हुई वापसी, शुभमन गिल नहीं हुए फिट

संजू सैमसन की आखिरी मैच में हुई वापसी, शुभमन गिल नहीं हुए फिट

संक्षेप:

भारतीय टीम के उप-कप्तान और ओपनर शुभमन गिल पैर की उंगलियों में चोट के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं। गिल की जगह विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है।

Dec 19, 2025 07:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पांचवें मैच में बदलाव के साथ उतरी है। भारतीय टीम में हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है जबकि शुभमन गिल चोट के कारण बाहर हैं। उनकी जगह संजू सैमसन खेलेंगे।

उप-कप्तान शुभमन गिल पैर की उंगलियों में चोट लगने के कारण सीरीज के आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में बतौर ओपनर शामिल किया गया है। सीरीज का चौथा मैच (लखनऊ) भारी कोहरे के कारण बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो गया था। उस मैच में भी सैमसन के खेलने की पूरी संभावना थी, लेकिन खेल नहीं हो सका।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया । भारत सीरीज में 2-1 से आगे है जबकि लखनऊ में चौथा मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था । दक्षिण अफ्रीका टीम में एनरिक नॉर्किया की जगह जॉर्ज लिंडे को मौका दिया गया है ।

क्षिण अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मारक्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद मारक्रम ने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है, हालांकि उन्होंने बाद में ओस पड़ने की संभावना को देखते हुए बाद में बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मारक्रम ने कहा कि उनकी टीम इस दौरे का अच्छा अंत करने का प्रयास करेगी।

वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाद में ओस पड़ने की संभावना नहीं है। सूर्यकुमार ने कहा कि सीरीज जीतने के साथ ही उनकी टीम का अधिक ध्यान इस पर होगा कि वह निर्भीक क्रिकेट खेलें। शुभमन गिल चोट के चलते बाहर हैं। बुमराह, संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। गिल के अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव बाहर हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चकर्वर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन:- क्विंटन डीकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडन मारक्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, डॉनोवन फरेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एन्गिडी और ऑटनील बार्टमैन

