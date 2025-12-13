Sat, Dec 13, 2025Cricket Logo
धर्मशाला में होने वाला है हाई स्कोरिंग मुकाबला, तिलक वर्मा ने बैटिंग ऑर्डर पर ये कहा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल से पहले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी रणनीति पर बात की। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि धर्मशाला में हाईस्कोरिंग मुकाबला हो सकता है।

Dec 13, 2025 09:28 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी क्रम में लचीलेपन पर जोर देने वाले टीम प्रबंधन से सहमति जताते हुए शनिवार को कहा कि अधिकांश खिलाड़ी मैच हालात को देखते हुए किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिये तैयार हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है । तीसरा मैच रविवार को यहां खेला जायेगा। अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के मद्देनजर भारत मध्यक्रम में प्रयोग कर रहा है । तिलक ने कहा कि इस प्रारूप में हालात के अनुकूल ढलना सबसे अहम है।

उन्होंने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर सभी किसी भी क्रम पर खेल सकते हैं। मैं तीसरे से छठे नंबर तक कहीं भी खेल सकता हूं, जहां टीम को मेरी जरूरत हो।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हर टीम को लगता है कि कोई फैसला रणनीति की दृष्टि से जरूरी है तो सभी उसके साथ होते हैं ।’’ तिलक ने कहा कि ऐसे फैसले हालात को देखकर लिये जाते हैं ।

उन्होंने कहा ,‘‘ एक मैच खराब हो सकता है । अक्षर पटेल ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया । यह हालात पर निर्भर करता है ।’’ उन्होंने कहा कि ठंडे मौसम के बावजूद धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों की मददगार हो सकती है । उन्होंने कहा ,‘‘मैं यहां पहले भारत के लिये अंडर 19 सीरीज खेल चुका हूं । हम विकेट को देख रहे हैं और लगता है कि काफी रन बनेंगे ।’’ शाम सात बजे शुरू होने वाले मैच में ओस की भूमिका के लिये टीम मानसिक तौर पर तैयार है।

तिलक ने कहा ,‘‘ टॉस हमारे हाथ में नहीं है । हम ओस की चुनौती का सामना करने के लिये तैयार हैं और हल्की गीली गेंद से अभ्यास किया है । यहां मौसम काफी ठंडा है लेकिन हम शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार हैं । मानसिक रूप से मजबूत लोग हर जगह जीतते हैं ।’’

