ind vs sa India Forced to Follow On by South Africa Last Happened in 2010 Loss nagpur test
भारत को कब मिला था पिछली बार फॉलोऑन? दक्षिण अफ्रीका ने ही दिया था सिरदर्द

संक्षेप:

भारतीय टीम को आखिरी बार घरेलू मैदान पर फॉलोऑन खेलने के लिए 15 साल पहले मजबूर होना पड़ा था। पिछली बार भी फॉलोऑन दक्षिण अफ्रीका ने ही दिया था।

Mon, 24 Nov 2025 02:54 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। वहीं भारतीय टीम पहली पारी में तीसरे दिन लंच तक सात विकेट गंवा दिए हैं और अब उस पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम को इससे पहले 15 साल पहले फॉलोऑन मिला था और दक्षिण अफ्रीका ने ही ये कारनामा करके दिखाया था। भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को लंच तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 174 रन बनाकर फॉलोऑन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था।

भारतीय टीम को आखिरी बार घरेलू मैदान पर फॉलोऑन खेलने के लिए 15 साल पहले मजबूर होना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में नागपुर में टेस्ट सीरीज के पहले मैच में एकतरफा जीत हासिल की थी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 15 साल बाद मौजूदा सीरीज में पहला मैच जीतने में सफल रही है। नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हाशिम अमला (253 रन) और जैक कैलिस (173 रन) के शानदार शतकों की मदद से 6 विकेट पर 558 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इसके जवाब में भारत की पहली पारी 233 रनों पर सिमटी। सहवाग ने 109 रन बनाए। डेल स्टेन ने सात विकेट चटकाए और भारत पहली पारी के आधार पर 325 रनों से पीछे रह गया।

फॉलोऑन खेलने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक (100) के बावजूद 319 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने वह मैच एक पारी और 6 रनों से जीता था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
