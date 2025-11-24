भारत को कब मिला था पिछली बार फॉलोऑन? दक्षिण अफ्रीका ने ही दिया था सिरदर्द
भारतीय टीम को आखिरी बार घरेलू मैदान पर फॉलोऑन खेलने के लिए 15 साल पहले मजबूर होना पड़ा था। पिछली बार भी फॉलोऑन दक्षिण अफ्रीका ने ही दिया था।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। वहीं भारतीय टीम पहली पारी में तीसरे दिन लंच तक सात विकेट गंवा दिए हैं और अब उस पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम को इससे पहले 15 साल पहले फॉलोऑन मिला था और दक्षिण अफ्रीका ने ही ये कारनामा करके दिखाया था। भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को लंच तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 174 रन बनाकर फॉलोऑन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था।
भारतीय टीम को आखिरी बार घरेलू मैदान पर फॉलोऑन खेलने के लिए 15 साल पहले मजबूर होना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में नागपुर में टेस्ट सीरीज के पहले मैच में एकतरफा जीत हासिल की थी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 15 साल बाद मौजूदा सीरीज में पहला मैच जीतने में सफल रही है। नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हाशिम अमला (253 रन) और जैक कैलिस (173 रन) के शानदार शतकों की मदद से 6 विकेट पर 558 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इसके जवाब में भारत की पहली पारी 233 रनों पर सिमटी। सहवाग ने 109 रन बनाए। डेल स्टेन ने सात विकेट चटकाए और भारत पहली पारी के आधार पर 325 रनों से पीछे रह गया।
फॉलोऑन खेलने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक (100) के बावजूद 319 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने वह मैच एक पारी और 6 रनों से जीता था।