भारत ने अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रनों से धोया; अहमदाबाद में T20I सीरीज 3-1 से जीती

संक्षेप:

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 5वें टी20 मैच में 30 रनों से हराया। इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती। भारत द्वारा मिले 232 रनों के लक्ष्य के जवाब में अफ्रीका की टीम 201 रन ही बना सकी।

Dec 19, 2025 11:07 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच 30 रनों से जीता। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के दमदार अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए। अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। भारत ने पहला, तीसरा और पांचवां मैच जीता। अफ्रीका ने दूसरा मैच अपने नाम किया था। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी।

डिकॉक ने दिखाया दम

232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को क्विंटन डिकॉक और रीजा हैंड्रिक्स ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 39 गेंद में 69 रन की साझेदारी हुई। रीजा 12 गेंद में 13 रन ही बना सके। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 35 गेंद में 65 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने 17 गेंद में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम 4 गेंद में 6 रन ही बना सके। डेनोवन खाता नहीं खोल सके। अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर ने 14 गेंद में 18 रन की पारी खेली। जॉर्ड लिंडे ने 8 गेंद में 16 रन का योगदान दिया। मार्को यान्सेन 5 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए।

संजू सैमसन और अभिषेक की धमाकेदार शुरुआत

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। छठे ओवर में कार्बिन बॉश ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 34 रनों की पारी खेली। 10वें ओवर में भारत का दूसरा विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा। संजू सैमसन ने चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 37 रनों की पारी खेली। इसके बाद सूर्यकुमार यादव पांच रन बनाकर कार्बिन बॉश का शिकार बन गये।

हार्दिक और तिलक ने मचाया धमाल

इसके बाद हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। ऑटनील बार्टमैन ने हार्दिक को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली।

इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर तिलक वर्मा रन आउट हो गये। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 73 रन बनाये। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए कार्बिन बॉश ने दो विकेट लिये। ऑटनील बार्टमैन, जॉर्ज लिंडे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
