भारत ने अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रनों से धोया; अहमदाबाद में T20I सीरीज 3-1 से जीती

संक्षेप: भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 5वें टी20 मैच में 30 रनों से हराया। इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती। भारत द्वारा मिले 232 रनों के लक्ष्य के जवाब में अफ्रीका की टीम 201 रन ही बना सकी।

टीम इंडिया ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 मैच 30 रनों से जीता। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के दमदार अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए। अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। भारत ने पहला, तीसरा और पांचवां मैच जीता। अफ्रीका ने दूसरा मैच अपने नाम किया था। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिकॉक ने दिखाया दम 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को क्विंटन डिकॉक और रीजा हैंड्रिक्स ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 39 गेंद में 69 रन की साझेदारी हुई। रीजा 12 गेंद में 13 रन ही बना सके। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 35 गेंद में 65 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाए।

डेवाल्ड ब्रेविस ने 17 गेंद में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम 4 गेंद में 6 रन ही बना सके। डेनोवन खाता नहीं खोल सके। अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर ने 14 गेंद में 18 रन की पारी खेली। जॉर्ड लिंडे ने 8 गेंद में 16 रन का योगदान दिया। मार्को यान्सेन 5 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए।

संजू सैमसन और अभिषेक की धमाकेदार शुरुआत दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। छठे ओवर में कार्बिन बॉश ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 34 रनों की पारी खेली। 10वें ओवर में भारत का दूसरा विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा। संजू सैमसन ने चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 37 रनों की पारी खेली। इसके बाद सूर्यकुमार यादव पांच रन बनाकर कार्बिन बॉश का शिकार बन गये।

हार्दिक और तिलक ने मचाया धमाल इसके बाद हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। ऑटनील बार्टमैन ने हार्दिक को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली।