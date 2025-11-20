Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sa India captain Shubman Gill Set for Crucial Fitness Test on Friday Ahead of Second Test vs south africa
कल होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट, बैटिंग कोच ने गर्दन की चोट को लेकर दिया अपडेट

कल होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट, बैटिंग कोच ने गर्दन की चोट को लेकर दिया अपडेट

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन के शिकार हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट शुक्रवार को होगा ताकि दूसरे टेस्ट के लिये उनकी उपलब्धता का पता चल सके।

Thu, 20 Nov 2025 04:30 PMHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिसके कारण वह कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतर सके थे। दूसरे टेस्ट मैच में चोट के कारण उनके चयन को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि इस बीच शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम के बाकी सदस्यों के साथ बुधवार को गुवाहाटी पहुंच गए हैं। गिल के उपलब्धता को लेकर भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने गुरुवार को कहा कि गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर आखिरी फैसला मैच से एक दिन पहले ही लिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया कि टीम सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर सावधान रहेगी क्योंकि वे नहीं चाहते कि गर्दन में ऐंठन दोबारा हो। पूरी संभावना है कि गिल गुरुवार और शुक्रवार को होने वाले अभ्यास सत्रों के दौरान खुद को फिट साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोटक ने गुरुवार को पुष्टि की कि गिल अपनी गर्दन की ऐंठन से 'निश्चित रूप से अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं'। हालांकि उन्होंने कहा कि गिल के खेलने पर अंतिम फैसला मैच की पूर्व संध्या (शुक्रवार) को लिया जाएगा। यह फैसला फिजियो और डॉक्टरों द्वारा लिया जाएगा।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा, "वह (शुभमन गिल) निश्चित रूप से अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। मैं उनसे कल मिला था। अब फैसला कल शाम को लिया जायेगा क्योंकि फिजियो और डॉक्टर देखेंगे कि पूरी तरह से फिट होने के बाद भी क्या मैच के दौरान फिर ऐंठन होने की आशंका है । अगर ऐसी आशंका होगी तो उसे एक मैच के लिये और आराम दिया जायेगा। शुभमन जैसा खिलाड़ी और वह कप्तान भी है तो टीम को उसकी कमी खलेगी।’’

ये भी पढ़ें:ऋषभ पंत रचने वाले हैं इतिहास, क्या बावुमा की टीम को मिलेगी पहली टेस्ट हार?

गिल गर्दन की चोट के कारण कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, जिसके कारण भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। कोटक ने माना कि गिल की अनुपस्थिति से टीम को नुकसान हुआ था। समझा जाता है कि गिल को पूरी तरह से उबरने में दस दिन लगेंगे। अगर वह टेस्ट मैच खेलता है तो उसे 30 नवंबर से रांची में शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से आराम दिया जा सकता है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |