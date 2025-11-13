शुभमन गिल की पहली पसंद नहीं हैं मोहम्मद शमी, चयन को लेकर सिलेक्टर के पाले में डाली गेंद
संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को टीम में शामिल न किए जाने पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिल ने कहा कि टीम का चयन सिर्फ वर्तमान फॉर्म पर नहीं, बल्कि आगे की योजना और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि आगामी दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई स्क्वॉड से मोहम्मद शमी को बाहर रखना मुश्किल फैसला था। गिल ने अपने बयान में युवा तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और भविष्य की योजना पर जोर दिया, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि शमी का टेस्ट करियर अब ढलान पर हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को टीम में शामिल न किए जाने पर काफी बहस हुई, जबकि इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था। गिल ने कहा कि शमी जैसे कुशल गेंदबाज का चयन नहीं कर पाना हमेशा मुश्किल होता है।
भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, ‘‘अधिकतर गेंदबाज उनके स्तर के नहीं हैं। लेकिन जो गेंदबाज खेल रहे हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। कभी-कभी शमी भाई जैसे खिलाड़ियों का टीम से बाहर होना मुश्किल होता है। चयनकर्ता ही आपको इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे।‘‘
उन्होंने कहा, “हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगली सीरीज कहां है और हम कहां खेल रहे हैं। आगे की योजना बनाने के लिए। किस तरह के तेज गेंदबाज हमें सर्वश्रेष्ठ मौका दे सकते हैं? जहां तक फिटनेस और चयन मामलों का सवाल है, चयनकर्ता इस पर स्पष्ट जवाब देने की बेहतर स्थिति में होंगे।”
मोहम्मद शमी ने शुरुआती दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और 15 विकेट चटकाए। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। वहीं शमी ने हाल में अपनी फिटनेस पर उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए थे और चयनकर्ताओं पर निशाना साधा था। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को नजरअंदाज कर चुकी है जिनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए अनदेखी की गई है। वह पिछली बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ओर से खेले थे।