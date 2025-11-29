अगर माही भाई मैच देखने आते...राहुल को है उम्मीद, धोनी के होने से भारतीय टीम का बढ़ेगा आत्मविश्वास

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया तो दक्षिण अफ्रीका की टीम भी अपने प्लान को धार देने में जुटी रही। राहुल ने कहा कि अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को रांची में खेला जाएगा। पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने जमकर तैयारी की है। वहीं भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी वनडे सीरीज से पहले पूर्व कप्तान एमएस धोनी से उनके घर पर मिल और साथ में डिनर भी किया। विराट कोहली का एमएस धोनी के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वहीं सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि अगर धोनी मैच देखने आते हैं, तो टीम इंडिया उनके लिए जीत हासिल करने को लेकर बहुत उत्साहित है।

राहुल ने कहा कि रांची में खेलना हमेशा खास रहा है, क्योंकि यह शहर क्रिकेट की धड़कनों से भरा हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है… यहां क्रिकेट नस-नस में दौड़ता है। अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा। यहां दर्शकों का समर्थन हमेशा जबरदस्त रहता है।'' राहुल के इस बयान ने प्रेस रूम में मौजूद पत्रकारों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी।

पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने टीम संयोजन, विकेटकीपिंग विकल्प और स्पिनर्स के खिलाफ टीम की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। ऋषभ पंत की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अंतिम निर्णय मैच के दिन ही होगा।

राहुल ने कहा,''पंत भी टीम में हैं… वह शानदार फॉर्म में हैं। यह कल ही तय हो पाएगा कि वह विकेटकीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देंगे। टीम मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है।'' टीम इंडिया हाल के दिनों में स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नजर आई है। इस पर भी राहुल ने साफ कहा कि टीम इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और इसे सुधारने के लिए निरंतर काम कर रही है।