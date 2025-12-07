भारत- दक्षिण अफ्रीका की टीमें भुवनेश्वर पहुंची, इस दिन होगा टी20 सीरीज का आगाज
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। दोनों टीमें नौ दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भिड़ेंगी।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच मंगलवार को भुवनेश्वर में खेला जाएगा। पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गई हैं। टेस्ट सीरीज में जहां अफ्रीका का दबदबा रहा तो वहीं भारत ने वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल की। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज लोचन मोहंती ने पहले टी20 से पहले, दोनों टीमों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम और भुवनेश्वर के होटल मेफेयर में अच्छे स्वागत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को बाराबती स्टेडियम में दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन तय हैं। पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के भुवनेश्वर पहुंचने के साथ ही लोकल क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
बाराबती स्टेडियम में लगभग 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान अनुभवी सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व एडेन मार्करम करेंगे।
भारतीय टीम ने तीसरे और निर्णायक वनडे में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को 61 गेंद शेष रहते नौ विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। कुलदीप (10 ओवर में 41 रन) और कृष्णा (9.5 ओवर में 66 रन) ने चार-चार विकेट लिए जिससे क्विंटन डिकॉक (106) की शतकीय पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट हो गयी। भारत ने 39.5 ओवर में एक विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह उसने टेस्ट श्रृंखला में मिली 0-2 की हार की निराशा को कुछ हद तक कम किया। दोनों टीमें अब नौ दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भिड़ेंगी।