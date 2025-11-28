Cricket Logo
रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले जोश चरम पर, दोनों टीमों ने जमकर बहाया पसीना

रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले जोश चरम पर, दोनों टीमों ने जमकर बहाया पसीना

संक्षेप:

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। रांची में होने वाले पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर तैयारी कर रही हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच झारखंड के रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले पहले वनडे मैच को लेकर पूरे शहर में उत्साह चरम पर है। वहीं दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और मैच से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं। जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र में आज भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी टीमों ने जेएससीए स्टेडियम में हिस्सा लिया। भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले अपनी लय हासिल करने में जुटे दिखे और नेट पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का लंबा अभ्यास किया। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका टीम ने भी अपनी रणनीति पर काम करते हुए बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ गहन अभ्यास किया।

भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्न मर्केल ने टीम की तैयारियों पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी है। कोच मर्केल ने कहा कि टीम ने टेस्ट मैच की हार को पीछे छोड़ दिया है। अब पूरा फोकस वनडे सीरीज पर है। खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। हमारा लक्ष्य इस वनडे सीरीज पर कब्जा करना है।

भारतीय टीम के युवा और सीनियर खिलाड़ी दोनों ही उत्साह से भरे नजर आए। कोचिंग स्टाफ ने भी खिलाड़ियों के साथ मिलकर हर स्थिति पर काम किया। उधर दक्षिण अफ्रीका टीम भी मैच से पहले अपनी प्लानिंग को मजबूत करने में जुटी है। अब नजरें 30 नवंबर के मैच पर टिकी हैं, जहां दोनों टीमें जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत करने उतरेंगी. रांची के क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

India Vs South Africa
