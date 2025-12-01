IND vs SA: अगर मैं ये कहूं तो झूठ होगा...कप्तान केएल राहुल ने कबूल किया रांची वनडे का कड़वा सच
India vs South Africa: भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रोमांचक जीत मिली। यह मैच रांची के मैदान पर खेल गया। कप्तान केएल राहुल ने मैच के बाद एक कड़वा सच कबूल किया।
केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने रविवार को रांची मे खेले गए पहले वनडे में 17 रनों से करीबी जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका की टीम 350 के टारगेट के सामने 49.2 ओवर में 332 रनों पर सिमटी। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम 130 रनों पर पांच विकेट गंवा जूझ रही थी लेकिन आसानी से हार नहीं मानी। आठवें नंबर पर आए कॉर्बिन बॉश (51 गेंदों में 67) ने राहुल ब्रिगेड की नाक में खूब दम किया। लास्ट दो ओवर में तो साउथ अफ्रीका को 27 रन चाहिए थे। कार्यवाहक कप्तान राहुल ने एक कड़वा सच कबूल किया है।
दरअसल, रांची वनडे के बाद राहुल से पूछा गया कि क्या वह किसी पल नर्वस थे? जवाब में भारतीय कप्तान ने कहा, ''अगर मैं कहूं कि हम आखिर में नर्वस नहीं हुए थे तो यह झूठ होगा। हम वनडे क्रिकेट काफी समय बाद खेल रहे थे। लेकिन हम लगातार विकेट लेते रहे और हमारे गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं पर टिके रहकर गेंदबाजी की।'' भारत की ओर से रांची में कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने तीन शिकार किए। अर्शदीप सिंह के हिस्से में दो जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट हासिल किया।
राहुल ने हर्षित और कुलदीप की तारीफ की है। उन्होंने कहा, ''हर्षित ने बहुत अच्छा किया। हम सब जानते थे कि उसमें पोटेंशियल है। जब वह ड्रेसिंग रूम में आया तो हमें पता चल गया कि स्पेशल है। टीम इंडिया को इसी की तलाश में थी। कोई ऐसा जो लंबा हो, जो तेज बॉलिंग कर सके, जो डेक पर हिट करे, कोई ऐसा जो बैक एंड पर थोड़े रन भी दे सके। वह अभी भी डेवलप हो रहा है लेकिन हम उसमें बहुत पोटेंशियल देखते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी शानदार बॉलिंग की और यहां नई बॉल लेकर हमें जरूरी विकेट दिलाए। कुलदीप लंबे समय से टीम में है। वह टीम के लिए यह काम करता रहता है। वह बीच के ओवरों में विकेट जरूरी विकेट दिलाता है। उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, वो देखना शानदार है।''
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के दम पर भारत ने 349/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली। यह उनका 52वां वनडे शतक था। कोहली ने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की दमदार साझेदारी की। राहुल ने दोनों दिग्गज बल्लेबाजों की प्रशंसा करते हुए कहा, ''रोहित और कोहली को ऐसे खेलते देखना हमेशा बेहतरीन होता है। उन्होंने विपक्षी टीम को दबाव में रखा और दिखाया कि वे इतने बड़े खिलाड़ी क्यों है। मैं इस चीज को काफी समय से देख रहा हूं, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ रहना और भी ज्यादा मजेदार होता है।''